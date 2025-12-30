बिहार की राजनीति में चुनावी पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अब तक बीजेपी पर वोट चोरी और बोगस वोटिंग के आरोप लगाती रही राजद खुद सवालों के घेरे में आ गई है. ढाका विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जयसवाल ने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट चोरी और फर्जी मतदान के जरिए चुनाव जीतने का दावा किया है.

बीजेपी के पूर्व विधायक पवन जयसवाल ने एबीपी संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि सिर्फ 178 वोटों से इस बार विधानसभा चुनाव हारा हूं. इस मामले में पटना हाई कोर्ट में दस्तावेजों के साथ याचिका भी दायर की है.

चुनाव में कुल 1444 वोट डाले गए फर्जी- पवन जयसवाल

पवन जयसवाल ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी है ही नहीं या फिर मर गए है उनका वोट भी डला हुआ है. 298 ऐसे लोग मिले जो विदेश में रहते है. 45 ऐसे लोग है जो मर चुके है. 41 ऐसे लोग मिले जिनका नाम दो विधानसभा क्षेत्र में है. 3 ऐसा नाम सामने आया जो मोतिहारी के जेल में बंद है. उसके नाम पर वोटिंग हो गया और 1057 ऐसे नाम सामने आए जो राज्य के बाहर दिल्ली, पंजाब या हरियाणा में हैं. इन सबकी कुल संख्या 1444 है.

पटना हाईकोर्ट में दायर की याचिका- जयसवाल

पवन जयसवाल ने कहा कि मैंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और मेरे पास सारे साक्ष्य भी मौजूद है. मेरा क्षेत्र अकलियत बहुल इलाका है. जहां वोटिंग करने के लिए महिलाएं नकाब में जाती है. नकाब के आड़ में भी बोगस वोटिंग हुई. 62 बूथ ऐसा है, जो अकलियत बहुल क्षेत्र है. जहां हमारे अकलियत वर्कर थे. लेकिन जैसे ही उन्होंने फर्जी वोटिंग का विरोध किया तो मतदान केंद्र के बाहर उनके साथ मारपीट किया गया.

पीठासीन अधिकारियों पर दर्ज की 6 FIR

चुनाव के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा अलग-अलग बूथों पर छह FIR दर्ज किया गया था. हम को न्याय चाहिए और हाई कोर्ट से उम्मीद है न्याय मिलेगा. इसके अलावा कहा कि चुनावी नतीजे रद्द होने चाहिए.

