टीवी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है. इस सीजन के विनर गौरव खन्ना रहे थे वहीं फरहाना भट्ट रनर-अप रही थीं. वहीं रियलिटी शो की एक अन्य कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद फरहाना का सपोर्ट कर रही थीं और चाहती थीं कि वह बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतें. हालांकि रियलिटी शो में फरहाना और कुनिका के बीच शुरुआत में काफी झगड़ा हुआ था, लेकिन अब कुनिका ने बताया है कि इतने बुरे बर्ताव के बावजूद उन्होंने फरहाना को सपोर्ट क्यों किया था?

कुनिका ने फरहाना भट्ट को सपोर्ट क्यों किया था?

साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट 'साइरस सेज़' पर बातचीत के दौरान कुनिका ने फरहाना के बारे में बात करते हुए कहा, "वह असल में सबसे लड़ती है. फरहाना के साथ दिक्कत यह है कि उसने मुझे एब्यूज किया, यहां तक कि वो मेरे साथ बहुत ही मीन थी और अयान को भी इसलिए बिग बॉस में बुलाया गया था. बावजूद इसके मैं अंत तक उसका साथ देती रही. उसकी वोकैबलरी में 'घटिया औरत', 'गंदी नाली का कीड़ा' जैसे शब्द हैं. यही उसकी लैग्वेज है. लेकिन कुछ समय बाद, मैं उसे समझने लगी.

कुछ लोगों में असली पर्सनैलिटी अंदर से उभर कर आती है, और मुझे लगता है कि उसकी असली पर्सनैलिटी बचपन से ही हर्ट थी - एक दुखी बच्ची. वह खुद को प्रोटेक्ट किया करती है. यह उसका प्रोटैक्टिव मकैनिज्म है. इसलिए जब भी वह किसी से बातचीत करती है, तो सबसे पहले वह रूखेपन से पेश आती है.” उन्होंने आगे कहा, “फरहाना कभी गालियां नहीं देती थीं. वो ‘गंदी नाली का कीड़ा’ जैसी स्टेटमेंट देती थीं. आदमी लोग सब दे रहे थे, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा.”

कुनिका को बिग बॉस 19 में जाने का ये है अफसोस

कुनिका ने यह भी बताया कि जब उन्होंने बिग बॉस 19 में एंट्री की, तो उन्हें लगा कि वो पहले दो हफ्तों में ही बाहर हो जाएंगी क्योंकि वो लड़ाई-झगड़े और गाली-गलौज बर्दाश्त नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा, “मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने बिग बॉस नहीं देखा. इसलिए मैं बिग बॉस में जाने की इच्छा रखने वाले हर किसी से गुजारिश करती हूं कि प्लीज बिग बॉस के सभी एपिसोड देखें.”