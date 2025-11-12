(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Video: आगे निकलने की होड़! पुल से नीचे गिरा तेज रफ्तार बाइक सवार, डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ वीडियो
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे को वीडियो सामने आया है, जिसमें दो तेज रफ्तार बाइकों में हल्की टक्कर हुई और फिर बाइक सवार हाईवे से नीचे गिर गया. देखें वायरल वीडियो.
Road Accident Viral Video: कभी-कभी सड़क पर एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. आजकल सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी. वीडियो किसी व्यस्त हाईवे का बताया जा रहा है, जहां कुछ गाड़ियां सामान्य रफ्तार में चल रही थीं. सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा मंजर बना कि देखने वालों की सांसें थम गईं.
तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा
वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर कई गाड़ियां सामान्य गति से चल रही थीं. तभी पीछे से दो बाइक सवार तेज रफ्तार में आते हैं और सामने जा रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं. जैसे ही दो बाइक सवार ओवरटेक करते हैं, उनमें से एक बाइक सवार का हल्का संतुलन बिगड़ जाता है और वह आगे जा रही बाइक के करीब आ जाती है.
November 11, 2025
इस दौरान दोनों में हल्की टक्कर हो जाती है. टक्कर मामूली लगती है, लेकिन उसका असर बड़ा होता है. बाइक पर सवार व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे हाईवे की साइड रेलिंग से टकरा जाता है. टक्कर से बाइक सवार हाईवे से नीचे जा गिरता है, जबकि उसकी बाइक सड़क पर ही गिर जाती है.
कार के डैशकैम में कैद हुआ हादसा
यह पूरी घटना पीछे आ रही एक कार के डैशकैम में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हादसा कितनी तेजी से हुआ और किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग हैरान रह गए और कई लोगों ने तेज रफ्तार व ओवरटेकिंग को लेकर नाराजगी जताई. फिलहाल अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि हादसे में घायल बाइक सवार की हालत कैसी है या वह जिंदा है या नहीं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL