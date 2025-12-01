Video: 'मौत को छूकर वापस आ गया' बाइक वाले के ऊपर आफत बनकर आया मिनी ट्रक- डरा देगा वीडियो
Viral Video: शख्स बाइक लेकर हाईवे पर निकला ही था कि उसे मौत का किनारा छूकर निकल गया और वो बस देखता रहा कि उसके साथ ये हुआ क्या. वीडियो देखकर आप भी डर जाएंगे.
कभी कभी किस्मत ऐसा खेल दिखाती है कि रूह और शरीर दोनों कांप जाते हैं. हाईवे पर गाड़ी चलाना और फिर घुमावदार सड़कों से सुरक्षित निकल जाना केवल किस्तम वालों के ही बस की बात है. लेकिन इस बार किस्मत ने मौत का खेल एक शख्स के साथ ऐसा खेला कि उसकी आत्मा कंपकंपा उठी. शख्स बाइक लेकर हाईवे पर निकला ही था कि उसे मौत का किनारा छूकर निकल गया और वो बस देखता रहा कि उसके साथ ये हुआ क्या. वीडियो देखकर आप भी डर जाएंगे.
बाइकर को छूकर निकल गई मौत
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइकर व्लॉगिंग करते हुए हाईवे से जा रहा है. इसी दौरान हाईवे के मोड़ पर अचानक एक मिनी ट्रक असंतुलित होकर उसकी तरफ आता है और इतने करीब से निकल जाता है कि अगर कुछ सेंटीमीटर का भी फांसला होता तो बाइकर की शामत आना तय थी. जैसे ही मिनी ट्रक उसके करीब से निकला शख्स अचानक अपनी बाइक से उतर गया और साइड हो गया जिससे कि ट्रक उसे छू न पाए.
View this post on Instagram
काल बनकर आया मिनी ट्रक, समझदारी से टला हादसा
इसके बाद मिनीट्रक असंतुलित होकर बाइक से कुछ दूरी पर फिर से सीधा हो गया और चलने लगा. शख्स को एक बार के लिए तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अचानक हुआ क्या और वो केवल हांफते हुए खुद के पास से गुजरी मौत को देखता रहा शुक्र मनाता रहा कि वो बच गया. मौत को इतने पास से गुजरते देख किसी की भी आत्मा कांप उठेगी, लेकिन बाइक वाले ने समझदारी दिखाते हुए पहले ही वो साइड हो गया.
यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप
यूजर्स ने की समझदारी की तारीफ
वीडियो को ModernBiker नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई की फिल्डिंग सेट होने से बच गई. एक और यूजर ने लिखा...भाई को काफी अनुभव लगता है मौत से खेलने का. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बाइकर भी है और समझदार भी.
यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL