हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"शादी हो तो ऐसी" एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी से जा रहे मेहमान, वीडियो वायरल

स्टेज तक पहुंचना हो या खाने के सेक्शन तक जाना हो, हर जगह के लिए खास वाहन व्यवस्था की गई है. इस अनोखी शादी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Feb 2026 08:17 PM (IST)
शादियां भारत में सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक भव्य उत्सव होती हैं. रोशनी, सजावट, स्वादिष्ट व्यंजन और मेहमाननवाजी का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस भव्यता को एक अलग ही स्तर पर ले गया है. वीडियो में दिखाई दे रही शादी इतनी विशाल बताई जा रही है कि मेहमानों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक जाने के लिए गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है. स्टेज तक पहुंचना हो या खाने के सेक्शन तक जाना हो, हर जगह के लिए खास वाहन व्यवस्था की गई है. इस अनोखी शादी का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं.

एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाने के लिए लगाई गई गाड़ियां

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक भव्य शादी समारोह नजर आ रहा है. शादी का पंडाल इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में काफी समय लग सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मेहमानों की सुविधा के लिए छोटी गाड़ियां लगाई गई हैं, जिनसे लोग स्टेज तक या खाने के काउंटर तक पहुंच रहे हैं. बताया जा रहा है कि शादी का आयोजन किसी बड़े मैदान या विशाल वेन्यू में किया गया है. सजावट इतनी भव्य है कि हर सेक्शन अलग थीम में सजा नजर आता है. मेहमानों को पैदल लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसलिए आयोजकों ने खास ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है.

 
 
 
 
 
गोल्फ कोर्ट में घूमते दिखाई दिए मेहमान

वीडियो में दिख रही गाड़ियां गोल्फ कार्ट जैसी प्रतीत होती हैं. इन वाहनों के जरिए बुजुर्गों, बच्चों और खास मेहमानों को आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह इंतजाम किसी वीआईपी इवेंट जैसा लग रहा है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह शादी कम और कोई एक्सपो ज्यादा लग रही है. वहीं कई लोगों ने इसे अमीरों की शाही शादी बताया.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स ने की आयोजकों की तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कोई इसे रॉयल वेडिंग बता रहा है तो कोई इसे दिखावे की पराकाष्ठा कह रहा है. कई लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी शादी में खो जाने का भी डर रहेगा. हालांकि कुछ यूजर्स ने आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आयोजन इतना बड़ा है तो मेहमानों की सुविधा के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना समझदारी भरा कदम है. वीडियो को wedding.vlogger नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 24 Feb 2026 08:17 PM (IST)
