सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सा जुगाड़ लोगों का ध्यान खींच ले, यह कहना मुश्किल है. भारत में जुगाड़ की कहानियां हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं. कहीं किसान मशीनों से खेती आसान बना देते हैं तो कहीं लोग रोजमर्रा के कामों को आसान करने के लिए अनोखे उपकरण बना डालते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. वीडियो में एक ऐसी मशीन दिखाई दे रही है जो मंदिर में होने वाली आरती को अपने आप करने का काम करती नजर आती है.

अब मंदिर में आरती का भी आ गया तकनीकी जुगाड़

वायरल हो रहे वीडियो में एक लाल रंग की मशीन दिखाई देती है, जो देखने में किसी छोटे मोटर वाले उपकरण की तरह लगती है. इस मशीन में एक तरफ घंटी लगाई गई है और दूसरी तरफ ढोल जैसा वाद्ययंत्र फिट किया गया है. मशीन से एक मोटर जुड़ी हुई है जो चालू होते ही पूरे सिस्टम को चलाने लगती है. जैसे ही मोटर घूमती है, मशीन में लगा मैकेनिज्म घंटी को लगातार बजाने लगता है. उसी समय ढोल पर भी एक डंडी की मदद से लगातार चोट पड़ती रहती है, जिससे ढोल की आवाज निकलती है. घंटी और ढोल की आवाज एक साथ आने पर बिल्कुल वैसा माहौल बनता है जैसा मंदिर में आरती के समय सुनाई देता है.

मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जगह नहीं बचती लोग सड़के हाईवे ब्लॉक कर के लोग नमाज पढ़ते हैं



इधर मंदिरों में कोई हिंदू आरती करने तक नहीं जा रहा है कि अब आरती भी ऑटोमेटिक मशीनों से हो रही है



हिन्दुओ के लिए बेहद विचारणीय दृश्य pic.twitter.com/713KTqZn5O — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) March 7, 2026

वीडियो देख हर कोई हैरान

हालांकि यह मशीन कहां बनाई गई है और किस मंदिर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस अनोखे जुगाड़ को देखकर हैरानी जता रहे हैं. एबीपी लाइव भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, वीडियो केवल सोशल मीडिया पर आधारित दावों पर बनाई गई है.

यूजर्स ने जताई चिंता तो किसी ने किया समर्थन

वीडियो को @jpsin1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मंदिर में कुछ लोग हैं जो लूट मचाते हैं, इसलिए शायद लोगों का आना कम हो गया है. एक और यूजर ने लिखा...अब इंसानों की जगह मशीन लेती जा रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो अच्छा प्रयोग है, धर्म और तकनीक साथ में रहे तो किसे दिक्कत होगी.

