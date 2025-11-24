मेरठ वाली मुस्कान तो आपको याद ही होगी, जी हां वही मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले मौत के घाट उतारा और फिर नीले ड्रम में लाश के टुकड़े भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया. मेरठ में हुए इस हत्याकांड से पूरा देश हिल गया था. अब इसी मामले की अभियुक्त मुस्कान को लेबर पैन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सोशल मीडिया पर खबर है कि मुस्कान जल्द ही बच्चे को जन्म दे सकती है. लेकिन इसी बीच अब इंटरनेट पर मुस्कान के बच्चे के बाप को लेकर बहस छिड़ गई है और लोग पूछ रहे हैं कि बच्चे का बाप कौन है?

मेरठ के LLRM अस्पताल में कराया गया है भर्ती

आपको बता दें कि मुस्कान की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उसे जेल से मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. खबर है कि मुस्कान गर्भवती है और उसे कभी भी डिलीवरी हो सकती है. खास बात ये है कि मुस्कान ने अपने बच्चे को लेकर एक कामना की है कि उसका होने वाला बच्चा श्री कृष्ण की तरह हो. मुस्कान अपने पति सौरभ की हत्या के चलते पिछले 9 महीने से जेल में बंद है. फिलहाल उसकी हालत में सुधार है और डॉक्टर प्रशासन की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए है. मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है.

यूजर्स ने पूछा बच्चे के पिता नाम

जैसे ही मुस्कान के अस्पताल में भर्ती होने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वैसे ही यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...मां तो बनने जा रही हो, लेकिन बच्चे का बाप कौन है ये भी तो क्लियर होना चाहिए न. एक और यूजर ने लिखा...मुस्कान किसके बच्चे को जन्म देगी इसे अदालत साफ करे. जरूरत पड़ने पर डीएनए टेस्ट कराया जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पति को मारकर किसके बच्चे को जन्म देगी? साहिल या फिर सौरभ.

तीन मार्च को बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कर दी थी पति सौरभ की हत्या!

आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में मेडिकल जांच के दौरान मुस्कान की गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी. ज्ञात रहे कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर तीन मार्च 2025 को अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. सौरभ और मुस्कान का प्रेम विवाह हुआ था. सौरभ राजपूत विदेश से भारत अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने पहुंचा था, इसी दौरान रात को मुस्कान रस्तौगी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था.

