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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज

छत्तीसगढ़: बीजेपी MLA रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल, बघेल का जिक्र कर कही बड़ी बात, सियासी हलचल तेज

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के कथित वायरल ऑडियो ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 02:15 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत से बीजेपी विधायक रेणुका सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. रेणुका सिंह का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल ऑडियो में BJP विधायक रेणुका सिंह अपनी सरकार से नाराजगी व्यक्त करते हुए भूपेश सरकार की वापसी की बात कर रहीं हैं. abp न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

रेणुका सिंह के वायरल ऑडियो को लेकर सियासत तेज

विष्णु देव साय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच वायरल ऑडियो ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है. भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के कथित वायरल ऑडियो पर पुलिस में शिकायत भी की गई है. ऑडियो की फोरेंसिक जांच और वायरल करने वाले पर कार्रवाई की मांग हुई है.

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बीजेपी जिला महामंत्री ने रेणुका सिंह की सीएम से की थी शिकायत

MCB जिले के भाजपा जिला महामंत्री ने विधायक रेणुका सिंह को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शिकायत की थी. इसमें जिला महामंत्री ने बीजेपी विधायक रेणुका सिंह पर अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया था. इसके बाद अब बीजेपी विधायक रेणुका सिंह का ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल ऑडियो में रेणुका सिंह भूपेश सरकार की वापसी का दावा कर रही हैं. 

कथित वायरल वीडियो में क्या कह रहीं बीजेपी विधायक रेणुका सिंह?

कथित वायरल वीडियो में रेणुका सिंह अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ही कांग्रेस के सीएम बनेंगे और वर्तमान सीएम विष्णु देव साय को जेल भेजेंगे. इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही. वायरल ऑडियो के मुताबिक रेणुका सिंह ने कहा, ''यहां की सरकार ऊपर से संचालित है लेकिन किसी को सीएम बनाकर तत्काल हटा तो नहीं सकते हैं. ऊपर के लोग इनसे बहुत खुश थोड़ी हैं.'' हालांकि वायरल ऑडियो का अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. जानकार इसे बीजेपी के अंदर बढ़ते असंतोष से जोड़कर देख रहे हैं. 

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Published at : 24 May 2026 02:15 PM (IST)
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