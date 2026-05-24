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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगडांस करते हुए हसीना को चढ़ी नागिन की आत्मा, स्टेज पर फन फैला जमकर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल

डांस करते हुए हसीना को चढ़ी नागिन की आत्मा, स्टेज पर फन फैला जमकर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक लड़की स्टेज पर लेटी हुई नजर आती है, जैसे कोई एक्ट शुरू होने वाला हो. अचानक वो अपने शरीर को इस तरह मोड़ना शुरू करती है मानो उसमें सच में कोई नागिन उतर आई हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 24 May 2026 06:59 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड बन जाए, कोई नहीं जानता. कभी कोई फनी वीडियो लोगों को हंसाता है, तो कभी कोई अजीब हरकत सबको हैरान कर देती है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी भी रोक नहीं पा रहे और हैरानी भी छिपा नहीं पा रहे. एक स्टेज पर डांस करती लड़की ने ऐसा ‘नागिन अवतार’ लिया कि देखने वालों को पुराने टीवी सीरियल्स की इच्छाधारी नागिन याद आ गई. हर मूवमेंट में इतना ड्रामा, इतना एक्सप्रेशन कि पूरा माहौल ही बदल गया.

स्टेज पर शुरू हुआ ‘नागिन शो’

वायरल वीडियो में एक लड़की स्टेज पर लेटी हुई नजर आती है, जैसे कोई एक्ट शुरू होने वाला हो. अचानक वो अपने शरीर को इस तरह मोड़ना शुरू करती है मानो उसमें सच में कोई नागिन उतर आई हो. धीरे-धीरे वो रेंगते हुए उठती है और अपने हाथों को फन की तरह फैलाकर डांस करना शुरू कर देती है. उसके एक्सप्रेशन्स और मूव्स इतने ओवर-द-टॉप हैं कि आसपास बैठे लोग भी हैरान रह जाते हैं. ये कोई साधारण डांस नहीं, बल्कि पूरा ‘नागिन परफॉर्मेंस’ बन चुका था.

 
 
 
 
 
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VIDEO में दिखा फुल ड्रामा और फन

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की कभी जमीन पर लोटती है, तो कभी अचानक उठकर झूमने लगती है. उसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फिल्मों और टीवी में नागिन को दिखाया जाता है. बीच-बीच में वो ऐसे पोज देती है जैसे शिकार पर नजर गड़ाए बैठी हो. सबसे मजेदार बात ये है कि आसपास बैठे लोग पहले तो शॉक में होते हैं, फिर धीरे-धीरे मुस्कुराने लगते हैं. कुछ लोग तो इस ‘नागिन एक्ट’ को कैमरे में कैद करने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर छिड़ी हंसी की बहार

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कोई लिख रहा है, “भाई ये तो सीधा नागिन सीरियल की ऑडिशन दे रही है”, तो कोई कह रहा है, “इतना रियल एक्टिंग तो फिल्मों में भी नहीं देखी”. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि “इस स्टेज पर अब सपेरे की एंट्री भी हो जानी चाहिए”. वहीं कई लोगों ने इसे ‘ओवर एक्टिंग की दुकान’ बताया. कुल मिलाकर, ये वीडियो लोगों को जमकर एंटरटेन कर रहा है और इंटरनेट पर हंसी का नया डोज बन चुका है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

Published at : 24 May 2026 06:59 AM (IST)
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