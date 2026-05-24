Google जॉब की खबर सुनते ही मां छलक पड़े आंसू… बेटे की सफलता पर इमोशनल हुए मां-बाप

आज के दौर में जहां सफलता को अक्सर सैलरी और पैकेज से तौला जाता है, वहीं एक वायरल वीडियो ने यह दिखा दिया कि असली खुशी क्या होती है. गुरुग्राम के एक प्रोडक्ट मैनेजर हर्नव सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता को Google में नौकरी मिलने की खुशखबरी दी. इस पल में जो भावनाएं दिखीं, उन्होंने लाखों लोगों का दिल छू लिया.

बेटे की सफलता पर माता-पिता का गर्व भरा रिएक्शन

वीडियो की शुरुआत में हर्नव अपने माता-पिता को बताते हैं कि उन्हें नई नौकरी मिली है. इतना सुनते ही उनके पिता खुशी से “मुबारकां” कहते हैं, जबकि उनकी मां उन्हें गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करती हैं. इसके बाद हर्नव अपने माता-पिता से कंपनी का नाम गेस करने को कहते हैं. बिना एक पल गंवाए उनकी मां कहती हैं...“Google?” और जैसे ही हर्नव इस बात की पुष्टि करते हैं, उनकी मां हैरानी और खुशी से फिर से उन्हें गले लगा लेती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Harnav Singh (@harnavsingh07)

VIDEO में दिखा भावनाओं का सैलाब

इस पूरे वीडियो में सबसे खास बात माता-पिता की सच्ची और बिना बनावट वाली प्रतिक्रिया है. पिता अपने बेटे पर गर्व जताते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में उसे थपकी देते हैं और मुस्कुराते हैं, वहीं मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वह कहती हैं कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि उनका बेटा जहां भी जाएगा, अच्छा ही करेगा. इस पल ने यह साबित कर दिया कि बच्चों की सफलता सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत होती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा ‘यही है असली खुशी’

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने इसे “parents’ happiness की असली परिभाषा” बताया. कुछ ने कहा कि यह पल हर उस छात्र का सपना होता है, जो दिन-रात मेहनत करता है ताकि अपने माता-पिता को गर्व महसूस करा सके. वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि पिता का प्यार अलग तरीके से दिखता है और मां का अलग...लेकिन दोनों की भावना एक ही होती है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी