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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'गन्ने के साथ अन्याय हुआ' जूस वाले भैया ने किया कांड! गन्ने के जूस में डाल दी मटर पनीर की सब्जी

Video: 'गन्ने के साथ अन्याय हुआ' जूस वाले भैया ने किया कांड! गन्ने के जूस में डाल दी मटर पनीर की सब्जी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गन्ने के जूस की मशीन में सीधे मटर पनीर की सब्जी डाल देता है. मशीन में गन्ने के साथ-साथ पनीर के टुकड़े भी पिसने लगते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 10 May 2026 09:21 AM (IST)
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गर्मियों के मौसम में ठंडा गन्ने का जूस लोगों की पहली पसंद माना जाता है. ऊपर से नींबू, पुदीना और काला नमक पड़ जाए तो मजा ही अलग आ जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अजीबोगरीब वीडियो ने लोगों का दिमाग घुमा दिया है. वीडियो में एक शख्स गन्ने के जूस के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करता दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि अब खाने-पीने की चीजों के साथ कुछ भी किया जा रहा है, सिर्फ वायरल होने के लिए.

गन्ने के जूस में डाल दिया मटर पनीर

दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स गन्ने के जूस की मशीन में सीधे मटर पनीर की सब्जी डाल देता है. मशीन में गन्ने के साथ-साथ पनीर के टुकड़े भी पिसने लगते हैं. कुछ ही सेकेंड में जो ड्रिंक तैयार होती है उसे देखकर लोगों का सिर चकरा गया. सोशल मीडिया यूजर्स इसे “मटर पनीर वाला गन्ना जूस” कहकर मजे ले रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोग पूछ रहे हैं कि “अब क्या इसके साथ रोटी भी सर्व होगी?”

इसके बाद आया गन्ने के जूस वाला Softy Shake

लोग अभी इस अजीब कॉम्बिनेशन से उबर भी नहीं पाए थे कि एक और वीडियो सामने आ गया. इस वीडियो में गन्ने के जूस में Softy Ice Cream मिलाकर उसे क्रीमी ड्रिंक बताया गया. वीडियो बनाने वालों ने दावा किया कि इसका स्वाद काफी शानदार है, लेकिन इंटरनेट यूजर्स इस बात से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आए. कई लोगों ने कहा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट देखकर ही उल्टी जैसा महसूस होने लगता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “इससे अच्छा तो सूर्यवंशी वाली खीर ही खिला देते.” दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, “अब बस Harpic और Phenyl मिलाना बाकी रह गया है.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि traditional drinks को सिर्फ views और viral fame के लिए खराब किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर सिर पकड़ने पर मजबूर हैं.

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Published at : 10 May 2026 09:21 AM (IST)
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