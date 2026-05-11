हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चों को खिलाया जा रहा ‘जहर’? कच्चा आम फ्लेवर आइसक्रीम की मेकिंग देख आ जाएगी उल्टी, वीडियो वायरल

बच्चों को खिलाया जा रहा ‘जहर’? कच्चा आम फ्लेवर आइसक्रीम की मेकिंग देख आ जाएगी उल्टी, वीडियो वायरल

वायरल क्लिप में गंदे हाथों से एक बाल्टी में पानी और हरे रंग का केमिकल जैसा लिक्विड मिलाया जा रहा है, जिसके बाद उसे सांचों में डालकर जमने के लिए भेज दिया जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 11 May 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

गर्मी आते ही बच्चे से लेकर बड़े तक रंग-बिरंगी आइसक्रीम और कच्चा आम फ्लेवर वाली बर्फ का मजा लेने लगते हैं. सड़क किनारे बिकने वाली ये ठंडी चीजें देखने में भले ही मजेदार लगती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. वीडियो में जिस तरह से बच्चों की पसंदीदा ‘कच्चा आम’ फ्लेवर आइसक्रीम तैयार की जा रही है, उसे देखकर लोग इसे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं. वायरल क्लिप में गंदे हाथों से एक बाल्टी में पानी और हरे रंग का केमिकल जैसा लिक्विड मिलाया जा रहा है, जिसके बाद उसे सांचों में डालकर जमने के लिए भेज दिया जाता है. वीडियो देखने के बाद लोग डर और गुस्से से भर गए हैं.

गंदे हाथों से तैयार हो रही आइसक्रीम

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बिना किसी ग्लव्स या साफ-सफाई के सीधे हाथों से बाल्टी में रखे लिक्विड को मिला रहा है. इस दौरान उसमें हरे रंग का फ्लेवर या केमिकल डाला जाता है, जिसके बाद हाथ डालकर उसे घोला जाता है. आसपास की हालत भी बेहद गंदी दिखाई दे रही है. यही नहीं, जिस पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसे देखकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चे क्या खा रहे हैं. वीडियो बनाते हुए शख्स कह रहा है कि इसे बनाने में कुछ नहीं है खाली पानी का पैसा मिलता है और कुछ नहीं करना पड़ता.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

फिर सांचों में डालकर भेज दिया जाता है जमने

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि तैयार किए गए हरे रंग के मिश्रण को लोहे के सांचों में डाला जाता है. दावा किया जा रहा है कि यही मिश्रण बाद में ‘कच्चा आम’ फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनकर बाजार में बिकता है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि सड़क किनारे मिलने वाली सस्ती आइसक्रीम और बर्फ खाते समय अब सौ बार सोचना पड़ेगा. हालांकि वीडियो कहां का है और इसमें इस्तेमाल हो रही चीजें क्या हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे. एक यूजर ने लिखा, “ये आइसक्रीम नहीं, बीमारी बेच रहे हैं.” दूसरे ने कहा, “बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “अब समझ आया कि सड़क वाली बर्फ खाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़ते हैं.” कई लोग फूड सेफ्टी विभाग से जांच की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग माता-पिता को बच्चों को ऐसी चीजें खाने से रोकने की सलाह दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल

Published at : 11 May 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बच्चों को खिलाया जा रहा ‘जहर’? कच्चा आम फ्लेवर आइसक्रीम की मेकिंग देख आ जाएगी उल्टी, वीडियो वायरल
बच्चों को खिलाया जा रहा ‘जहर’? कच्चा आम फ्लेवर आइसक्रीम की मेकिंग देख आ जाएगी उल्टी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Plane बना Wedding Hall! 36000 फीट की ऊंचाई पर बारातियों ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Plane बना Wedding Hall! 36000 फीट की ऊंचाई पर बारातियों ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ट्रेंडिंग
शादी के स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन में हो गई जूतमपैजार, यूजर्स बोले- नई जिंदगी की शुरुआत; देखें वीडियो 
शादी के स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन में हो गई जूतमपैजार, यूजर्स बोले- नई जिंदगी की शुरुआत; देखें वीडियो 
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
क्रिकेट
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget