सचिन भी रह गए दंग, गांव का देसी जुगाड़ देख मास्टर ब्लास्टर को रोकनी पड़ी अपनी कार, वीडियो वायरल

भारत के गांवों में छिपा टैलेंट कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा देता है जिसे देखकर बड़े-बड़े लोग भी दंग रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ग्रामीण बच्चों की अनोखी ‘देसी कार’ ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी हैरान कर दिया. ये कोई महंगी गाड़ी नहीं थी और ना ही किसी कंपनी के शोरूम से निकली थी. बच्चों ने अपनी कल्पना और देसी जुगाड़ से ऐसी गाड़ी तैयार कर दी जिसे देखकर सचिन खुद रुक गए और उसका वीडियो बनाने लगे. अब यही वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

गांव के बच्चों ने बना डाली अनोखी ‘कार’

दरअसल, सचिन तेंदुलकर किसी ग्रामीण इलाके से गुजर रहे थे तभी उनकी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी जो एक अनोखी गाड़ी चलाते दिखाई दिए. यह गाड़ी पूरी तरह देसी जुगाड़ से तैयार की गई थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पहियों के बीच लकड़ी जैसी संरचना लगाई गई थी और एक बच्चा उसके ऊपर बैठा था जबकि दूसरा उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहा था. देखने में यह किसी छोटी कार जैसी लग रही थी और बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था.

Driving through one of the many hidden corners of India, we stopped to check out a ‘car’ that didn’t come from a showroom, but from sheer imagination.



This is the kind of talent that doesn’t wait for perfect conditions, it finds a way to roll anyway. Bas mauka milna chahiye! pic.twitter.com/6QMlnwvyzx — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 11, 2026

सचिन तेंदुलकर भी हो गए प्रभावित

वीडियो देखकर सचिन तेंदुलकर खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की. उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा कि यह कार किसी शोरूम से नहीं बल्कि कल्पना शक्ति से निकली है. सचिन ने कहा कि यही असली टैलेंट है जिसे परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं होता, बल्कि वह खुद अपना रास्ता बना लेता है. उन्होंने आगे लिखा, “बस मौका मिलना चाहिए.” सचिन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: पलक झपकते ही बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड! 0.39 सेकेंड में छोटे बच्चे ने सॉल्व किया Rubik’s Cube, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बच्चों की हो रही तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बच्चों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “इसे ही असली इनोवेशन कहते हैं.” दूसरे ने कहा, “भारत के गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है.” वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “ये बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे.” कई लोगों ने कहा कि अगर ऐसे बच्चों को सही संसाधन और अवसर मिले तो वे कमाल कर सकते हैं. वीडियो ने लोगों को भावुक भी किया और प्रेरित भी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता, चलती कार की छत पर कपल ने किया लिपलॉक, वीडियो वायरल