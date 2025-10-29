Video: बंदूक लेकर लूट करने आया नकाबपोश बदमाश, दुकानदार ने किया कुछ ऐसा, उल्टे पैर भागा

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दुकान में लूट की कोशिश का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अचानक एक नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसता है और बंदूक दिखाकर दुकानदार को डराने लगता है. इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

दुकानदार ने निकाला धारदार हथियार

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक दुकान में सामान खरीदने के लिए आया हुआ है, तभी अचानक पीछे से एक नकाबपोश शख्स दुकान में घुसता है. उसके चेहरे पर मास्क होता है, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आता. जैसे ही नकाबपोश बदमाश अंदर आता है, सामने मौजूद लड़का उसे देखकर घबरा जाता है और तुरंत दुकान से बाहर भाग जाता है.

नकाबपोश शख्स के हाथ में एक बंदूक होती है जिसे वह दुकानदार की ओर तान देता है और पैसे निकालने का इशारा करता है. लेकिन दुकानदार भी घबराता नहीं, बल्कि बड़ी होशियारी और हिम्मत दिखाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार एक बड़ा हथियार निकालता है और नकाबपोश की ओर लहराता है.

दुकानदार की हिम्मत देखकर भागा नकाबपोश

दुकानदार की हिम्मत देखकर नकाबपोश डर जाता है और दुकान से बाहर भाग जाता है, लेकिन बाहर जाकर वह दोबारा लौटने की कोशिश करता है और दूर से बंदूक दिखाते हुए दुकानदार को डराने की कोशिश करता है. फिर भी दुकानदार नहीं डरा और उसे दुकान के बाहर जाकर भगाने लगता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि यह पूरी घटना कुछ ही सेकंड में होती है, लेकिन दुकानदार की हिम्मत ने बड़ा हादसा होने से रोक लिया. यह पूरा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखने के बाद यूजर्स दुकानदार की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने लिखा, अगर हर दुकानदार ऐसा हिम्मत दिखाए तो अपराधी दोबारा कोशिश नहीं करेंगे.