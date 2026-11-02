यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद अब मौसम काफी ठंडा हो गया है. सुबह के समय गुलाबी ठंड पड़ने लगी है और सर्दी लगने लगी है. हालांकि दिन में मौसम सामान्य बना हुआ हैं. वहीं प्रदेश में अब चक्रवाती तूफ़ान अर्नब का असर भी खत्म हो गया है, जिसके बाद मौसम अब शुष्क हो गया है. अब सुबह के समय कुछ जगहों पर हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान हैं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनो में तापमान 2-5 डिग्री तक बढ़ेगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ यूपी के पश्चिमी संभाग में आज 2 नवंबर को मौसम शुष्क रहेगा. ज़्यादातर जगहों पर आज आसमान साफ़ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. इस संभाग में आज कहीं कोई बारिश या बूंदाबांदी के आसार नहीं है. पूर्वांचल संभाग में भी आज ज़्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. हालांकि एक या दो जगहों पर हल्की बारिश के छींटे पड़ सकते हैं लेकिन, कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश का अनुमान

पूर्वी यूपी में आज सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली व आसपास के इलाकों में एक या दो जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान हैं. जबकि सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला से मध्यम कोहरा होने की संभावना है. दिन चढ़ने के साथ धूप निकलेगी और दिन में मौसम साफ़ रहेगा.

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लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में आज सुबह के समय हल्की ठंड और कोहरा छाएगा. लेकिन, दिन बढ़ने के साथ ही मौसम साफ होने लगेगा और धूप निकलेगी. दोपहर बाद फिर से कहीं-कहीं हल्के-फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं.

इसके अलावा पश्चिमी यूपी में नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, मथुरा व आसपास के जिलों में आज मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान हैं. सुबह छिछला कोहरा रह सकता है लेकिन दिन में धूप निकलेगी. वाराणसी, रायबरेली, अयोध्या और प्रयागराज में भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान है.

यूपी के दोनों संभागों में 3 से 7 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. कहीं कोई बारिश के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले 24 घंटों में धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और अधिकतम तापमान में 2-5 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान हैं. इसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि अगले तीन-चार दिनों में न्यूनतम तापमान 1-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.