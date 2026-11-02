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हिंदी न्यूज़शिक्षाAICTE New Schemes 2026-27: इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं

AICTE New Schemes 2026-27: इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं

AICTE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट सेल के तहत चार नई योजनाओं की शुरुआत की. इन योजनाओं का मुख्य मकसद तकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. 

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Nov 2026 07:04 AM (IST)
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AICTE New Schemes 2026-27: देशभर के इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रिसर्च व इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने एक बड़ा कदम उठाया है. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपने इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट सेल के तहत चार नई योजनाओं की शुरुआत की. 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह ने सदस्य सचिव प्रो. श्यामा रथ की मौजूदगी में इन योजनाओं का शुभारंभ किया. इन योजनाओं का मुख्य मकसद देशभर के तकनीकी संस्थानों में प्रयोगशालाओं की स्थिति सुधारना, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना, रिसर्च एक्टिविटी को वित्तीय सहायता देना और शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है. 

ये हैं AICTE की चार नई योजनाएं 

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आइडिया लैब योजना 

आइडियल लैब योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर लर्निंग-बाय-डूइंग यानी करके सीखने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है. इस पहल के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के सिद्धांतों का व्यावहारिक उपयोग कर सकेंगे. इससे छात्रों को अपने नए विचारों पर प्रयोग करने, प्रोटोटाइप विकसित करने और वास्तविक दुनिया की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने का मौका मिलेगा. यह योजना तकनीकी संस्थानों में इंटरैक्टिव शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी. 

मॉड्रोब्स योजना 

इस स्कीम के तहत इंस्टीट्यूशंस को अपने इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए सपोर्ट मिलेगा. इस स्कीम का मकसद यह पक्का करना है कि स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स को ऐसी फैसिलिटी मिले, जो उन्हें रिसर्च एक्टिविटी, टीचिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में मदद करेगी. इस स्कीम की मदद से इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिकल एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं. 

मार्गदर्शन योजना 

यह स्कीम एकेडमिक मॉनिटरिंग के जरिए कॉलेजों को मजबूत करने पर फोकस करेगी. इस पहल के तहत पहले से मौजूद इंस्टीट्यूशन और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन कॉलेज को गाइडेंस देंगे. इस स्कीम से इंस्टीट्यूशन को अपने एकेडमिक तरीकों को बेहतर बनाने, रिसोर्स शेयर करने और ओवरऑल कैपेबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. 

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कॉन्फ्रेंस आयोजन अनुदान योजना 

कॉन्फ्रेंस आयोजन अनुदान योजना का मकसद नेशनल और इंटरनेशनल एकेडमी काॅन्फ्रेंस करने में इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना होगा. इस तरह के इवेंट्स एकेडमिक रिसर्च और सब्जेक्ट एक्सपर्ट को नॉलेज शेयर करने, रिसर्च फंडिंग और अलग-अलग फील्ड में नए डेवलपमेंट पर डिस्कस करने का मौका मिलेगा. इन चार स्कीम के जरिए AICTE का मकसद इंस्टीट्यूशन सपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाना और पूरे भारत में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है. 

अनुसंधान और संस्थागत क्षमता पर करेगा ध्यान केंद्रित 

इस लॉन्च के दौरान AICTE के अध्यक्ष प्रो. योगेश सिंह ने रिसर्च ओरिएंटेड और इनोवेशन-ड्रिवन एकेडमिक माहौल बनाने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने पढ़ने और सीखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी जिक्र किया. AICTE की मेंबर सेक्रेटरी प्रो. श्यामा ने इंस्टीट्यूशंस को इंचार्ज स्कीम के तहत अप्लाई करने, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी को मजबूत करने और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध मदद का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 02 Nov 2026 07:04 AM (IST)
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