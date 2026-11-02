शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'

ऑल लद्दाख लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शनिवार (31 अक्टूबर) को केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के रवैये पर सवाल उठाए. इसके अलावा वांगचुक के अपने ब्रांड 'उले टोपो' (सेब से बनी वाइन) के लाइसेंस पर भी सवाल खड़े किए.

एसोसिएशन ने पूछा कि क्या इस ब्रांड के पास अपने उत्पाद बेचने के लिए जरूरी सरकारी लाइसेंस है और प्रशासन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है. वांगचुक ने 1 जून 2026 को पेश की गई नई आबकारी नीति 2026-27 पर आपत्ति जताई है. इस नीति में लद्दाख में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या 2 से बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव था.

वांगचुक पर क्या आरोप लगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने वांगचुक पर शराब के सेवन को लेकर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने लद्दाख को 'ड्राई रीजन' (शराब मुक्त क्षेत्र) बनाने की वांगचुक की मांग पर सवाल उठाया, जबकि उन्होंने खुद पारंपरिक मादक पेय 'चांग' के बारे में सकारात्मक बातें कही थीं.

प्रतिनिधि ने पूछा कि शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों की जा रही है, जबकि नशीले पदार्थों के सेवन, धूम्रपान और मांस खाने जैसी अन्य समस्याओं पर उसी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एसोसिएशन ने यह भी सवाल उठाया कि अगर 'उले टोपो' (Ule Topo) के पास जरूरी लाइसेंस नहीं है, तो प्रशासन ने इसकी बिक्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

एसोसिएशन का बयान

प्रतिनिधि ने वांगचुक पर मुद्दों को चुन-चुनकर उठाने का आरोप लगाया और उनसे शराब व्यापारियों की आजीविका में दखल न देने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि अगर मांस खाने, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी अन्य गतिविधियों पर भी एक समान नियम लागू किए जाएं, तो एसोसिएशन पूरी तरह से शराबबंदी का समर्थन करेगा.

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लद्दाख की शराब नीति के खिलाफ महिला संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों के स्थगित होने के एक दिन बाद हुई. चार संगठन इस नई नीति को पूरी तरह वापस लेने और लद्दाख को 'ड्राई यूनियन टेरिटरी' घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

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