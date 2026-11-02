ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'

शराब व्यापारी सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'

ऑल लद्दाख लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के ब्रांड 'उले टोपो' को लेकर सवाल उठाए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

ऑल लद्दाख लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने शनिवार (31 अक्टूबर) को केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के रवैये पर सवाल उठाए. इसके अलावा वांगचुक के अपने ब्रांड 'उले टोपो' (सेब से बनी वाइन) के लाइसेंस पर भी सवाल खड़े किए. 

एसोसिएशन ने पूछा कि क्या इस ब्रांड के पास अपने उत्पाद बेचने के लिए जरूरी सरकारी लाइसेंस है और प्रशासन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है. वांगचुक ने 1 जून 2026 को पेश की गई नई आबकारी नीति 2026-27 पर आपत्ति जताई है. इस नीति में लद्दाख में शराब की खुदरा दुकानों की संख्या 2 से बढ़ाकर 20 करने का प्रस्ताव था. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
इंडिया
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
इंडिया
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
इंडिया
आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, CM चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक
आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, CM चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक

वांगचुक पर क्या आरोप लगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने वांगचुक पर शराब के सेवन को लेकर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने लद्दाख को 'ड्राई रीजन' (शराब मुक्त क्षेत्र) बनाने की वांगचुक की मांग पर सवाल उठाया, जबकि उन्होंने खुद पारंपरिक मादक पेय 'चांग' के बारे में सकारात्मक बातें कही थीं.

प्रतिनिधि ने पूछा कि शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों की जा रही है, जबकि नशीले पदार्थों के सेवन, धूम्रपान और मांस खाने जैसी अन्य समस्याओं पर उसी तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा है. एसोसिएशन ने यह भी सवाल उठाया कि अगर 'उले टोपो' (Ule Topo) के पास जरूरी लाइसेंस नहीं है, तो प्रशासन ने इसकी बिक्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

एसोसिएशन का बयान
प्रतिनिधि ने वांगचुक पर मुद्दों को चुन-चुनकर उठाने का आरोप लगाया और उनसे शराब व्यापारियों की आजीविका में दखल न देने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि अगर मांस खाने, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन जैसी अन्य गतिविधियों पर भी एक समान नियम लागू किए जाएं, तो एसोसिएशन पूरी तरह से शराबबंदी का समर्थन करेगा.

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लद्दाख की शराब नीति के खिलाफ महिला संगठनों के विरोध-प्रदर्शनों के स्थगित होने के एक दिन बाद हुई. चार संगठन इस नई नीति को पूरी तरह वापस लेने और लद्दाख को 'ड्राई यूनियन टेरिटरी' घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें

अर्नब के बाद अब बंगाल की खाड़ी उठा 'मुरासु' तूफान, IMD बताया किन राज्यों को खतरा?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 02 Nov 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Liquor Sonam Wangchuk LADAKH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
इंडिया
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
'CEC ज्ञानेश कुमार प्रदर्शनकारियों से मिलना चाहते थे लेकिन...', मंत्री मेघवाल का बड़ा बयान
इंडिया
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
10वीं की छात्रा पर आरी से हमला करने वाला आरोपी जंगल से पकड़ा गया, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
इंडिया
आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, CM चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक
आंध्र प्रदेश पर एक और चक्रवात का खतरा, CM चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
यूपी में कोहरे ने दी दस्तक, सुबह-शाम बढ़ी ठंड, जानें आज का मौसम
इंडिया
शराब व्यापारियों सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
शराब व्यापारियों सोनम वांगचुक से भयंकर नाराज, कहा- 'खुद भी वाइन बनाते हैं'
बॉलीवुड
'फौजी' ही नहीं, शाहरुख खान ने इन Tv शोज में भी किया काम, फिर इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार
'फौजी' सहित शाहरुख ने इन शोज में किया काम, फिर इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
मौत के एक साल बाद BJP की टीम में बनाया पदाधिकारी, लिस्ट जारी होत ही बवाल
शिक्षा
AICTE New Schemes 2026-27: इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
इंजीनियरिंग और टेक्निकल संस्थानों में मिलेगी आर्थिक मदद, देखें AICTE की 4 नई योजनाएं
ट्रेंडिंग
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget