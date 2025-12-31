शादियों का सीजन है. देश में थोक के भाव से शादियां हो रही हैं. ऐसे में शादियों में घटी कुछ मजेदार घटनाओं के वीडियो भी इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हंसा भी रहा है और हैरान भी कर रहा है जिसमें मंडप में बैठी दुल्हन के पास जब उसकी मां आती है तो दुल्हन ऐसे डरती है मानों भूत देख लिया हो.

मंडप में बैठी दुल्हन को मां ने दी थप्पी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शादी का माहौल दिखाया गया है. दूल्हा दुल्हन रात की लंबी थकान और मेहमानों की भीड़ से रूबरू होकर सुबह फेरों के लिए मंडप में बैठे हुए हैं. दूल्हे राजा एक दम तैयार हैं और दुल्हन भी शादी के जोड़े में बैठी हुई है. तभी मंडप में अचानक दुल्हन की मां आती है और दुल्हन के कान में कुछ कहने लगती है जिसकी भनक दुल्हन को कतई नहीं होती. इतने में दुल्हन बुरी तरह से डर जाती है और मां को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है मानों उसने भूत देख लिया हो.

बुरी तरह से डरी दुल्हन

दुल्हन को डरता देख वहां खड़े रिश्तेदार भी एक बार के लिए हैरान रह जाते हैं. दुल्हन के रिएक्शन को दूल्हा भी खामोशी से बैठा देखता है और उसे कुछ समझ आए उससे पहले दुल्हन डर चुकी होती है. लोग कह रहे हैं कि दुल्हन रात भर से सोई नहीं थी इसलिए सुबह फेरों के वक्त उसे नींद आ रही थी और वो डर गई. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को royal_archana_2710 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेचारी रात भर से सोई नहीं तो डर गई. एक और यूजर ने लिखा...फेरों को सुबह जल्दी क्यों कराया जाता है कोई बता दे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दूल्हा दु्ल्हन दोनों नींद में लग रहे हैं.

