हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पहनो या पियो! सर्दी से बचने के लिए शख्स ने बनाई बीयर जैकेट, लोग बोले- पिन घुसा देंगे

Video: पहनो या पियो! सर्दी से बचने के लिए शख्स ने बनाई बीयर जैकेट, लोग बोले- पिन घुसा देंगे

Viral Video: सर्दियों से बचने के लिए आप कई महंगी जैकेट खरीदते होंगे और उसके बाद भी ठंड लगती होगी, लेकिन अब एक ऐसी जैकेट का वीडियो सामने आया है, जिसे पहनकर ठंड का नामों निशान नहीं रहेगा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: देश हो या विदेश सर्दियों से बचने के लिए लोग कुछ न कुछ तो जुगाड़ करते ही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया है कि एक युवक ने ऐसी जैकेट पहनी है, जिसके बाद शायद ही उसे ठंड लगे और साथ ही उस जैकेट में एक सरप्राइज भी है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

ये जैकेट पहनकर ठंड लगेगी ही नहीं

वीडियो में देखा गया कि एक युवक ने बीयर वाली जैकेट पहनी हुई है. इस जैकेट को इस तरह तैयार किया गया है, जिसमें आप अपनी पसंद की ड्रिंक को स्टोर कर सकते हैं. वीडियो में युवक इस जैकेट में बीयर डालता है और बीयर वाली जैकेट को पहनकर सड़कों पर निकल जाता है.

इस अनोखे बीयर जैकेट को देखकर लोग  चौंक ही गए हैं. ये जैकेट युवक को ठंड तो किसी भी कीमत पर लगने नहीं देगी. इस जैकेट को सर्दियों में गर्माहट पहुंचने के लिए ही इस तरह डिजाइन किया गया है. इस जैकेट का एक ओर फायदा है. ये जैकेट ठंड से तो बचाएगी ही और साथ ही अगर मन कर जाए कुछ पीने का तो आप जैकेट से निकालकर पी भी सकते हैं, जिससे शरीर को ज्यादा गर्माहट पहुंचेगी.

लोगों ने जैकेट को टू इन वन बताया

इस अनोखी जैकेट का वीडियो वायरल होते ही लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि ये जैकेट तो टू इन वन है तो वहीं कुछ ने कहा कि ऐसा दिमाग लोग लाते कहा से है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ये जैकेट कहां मिलेगी. लोगों ने कहा कि सर्दियों में गर्म रहने का अनोखा तरीका है ये तो. कुछ ने कहा कि सर्दी और बारिश दोनों से ही बचाएगी ये जैकेट. लोगों के ये जैकेट काफी पसंद आई है. 

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 01:58 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | स्टारडम | यात्रा और अधिक
चुनाव से ठीक पहले Prashant Kishor की पार्टी को Munger में लगा बड़ा झटका
Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
मोकामा में दिए बयान पर दर्ज हुआ केस तो क्या बोले ललन सिंह? 'जिस वीडियो की बात…'
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
Goa Viral video: गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
गोवा में विदेशी महिलाओं से बदतमीजी! खुलेआम छेड़ रहे मनचलों ने खूब मचाया उत्पात- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक
नौकरी
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget