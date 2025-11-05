Video: पहनो या पियो! सर्दी से बचने के लिए शख्स ने बनाई बीयर जैकेट, लोग बोले- पिन घुसा देंगे

Social Media Viral Video: देश हो या विदेश सर्दियों से बचने के लिए लोग कुछ न कुछ तो जुगाड़ करते ही हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखा गया है कि एक युवक ने ऐसी जैकेट पहनी है, जिसके बाद शायद ही उसे ठंड लगे और साथ ही उस जैकेट में एक सरप्राइज भी है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

ये जैकेट पहनकर ठंड लगेगी ही नहीं

वीडियो में देखा गया कि एक युवक ने बीयर वाली जैकेट पहनी हुई है. इस जैकेट को इस तरह तैयार किया गया है, जिसमें आप अपनी पसंद की ड्रिंक को स्टोर कर सकते हैं. वीडियो में युवक इस जैकेट में बीयर डालता है और बीयर वाली जैकेट को पहनकर सड़कों पर निकल जाता है.

जब चाहो तब पियो... 😂

सर्दियों में गर्म रखने का काम भी, और प्यास बुझाने का इंतज़ाम भी।

किस-किस को चाहिए ये 'पफी' (Puffy) जैकेट..? 👇 pic.twitter.com/H9sYeBDKWl — Shagufta khan (@Digital_khan01) November 4, 2025

इस अनोखे बीयर जैकेट को देखकर लोग चौंक ही गए हैं. ये जैकेट युवक को ठंड तो किसी भी कीमत पर लगने नहीं देगी. इस जैकेट को सर्दियों में गर्माहट पहुंचने के लिए ही इस तरह डिजाइन किया गया है. इस जैकेट का एक ओर फायदा है. ये जैकेट ठंड से तो बचाएगी ही और साथ ही अगर मन कर जाए कुछ पीने का तो आप जैकेट से निकालकर पी भी सकते हैं, जिससे शरीर को ज्यादा गर्माहट पहुंचेगी.

लोगों ने जैकेट को टू इन वन बताया

इस अनोखी जैकेट का वीडियो वायरल होते ही लोगों के मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि ये जैकेट तो टू इन वन है तो वहीं कुछ ने कहा कि ऐसा दिमाग लोग लाते कहा से है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ये जैकेट कहां मिलेगी. लोगों ने कहा कि सर्दियों में गर्म रहने का अनोखा तरीका है ये तो. कुछ ने कहा कि सर्दी और बारिश दोनों से ही बचाएगी ये जैकेट. लोगों के ये जैकेट काफी पसंद आई है.