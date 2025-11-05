हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: लेडी टॉम क्रूज! दरवाजा पकड़ प्लेन से लटकी महिला यूट्यूबर, दिल थामकर देखिए वायरल वीडियो

Video: लेडी टॉम क्रूज! दरवाजा पकड़ प्लेन से लटकी महिला यूट्यूबर, दिल थामकर देखिए वायरल वीडियो

Viral Stunt Video: अमेरिकी यूट्यूबर मिशेल हरी ने एक्टर टॉम क्रूज की हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इम्पॉसिबल' में दिखाए गए खतरनाक स्टंट को रिक्रिएट किया. वीडियो में महिला प्लेन के दरवाजे पर लटकी दिखी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

Stunt Viral Video: लोग फिल्मों से इतने इंसपायर हो जाते हैं कि उसमें हो रहे फिल्मी सीन या खतरनाक स्टंट को दोहराने निकल पड़ते हैं. हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में से एक सबसे फेमस फिल्म "मिशन इम्पॉसिबल" है. इस फिल्म में टॉम क्रूज काफी खतरनाक स्टंट्स करते दिखाए गए हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी महिला यूट्यूबर ने टॉम क्रूज के सबसे खतरनाक स्टंट्स में से एक को दोहराया और ये साबित कर दिया कि वो खतरों से नहीं डरती है, बल्कि उनके लिए साहस और जोखिम उठाने की हदें मायने नहीं रखती. वीडियो में दिखाया गया है कि महिला विमान के दरवाजे पर एक हाथ से लटककर स्टंट करती है.

600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा विमान

बता दें कि स्टंट कर रही अमेरिकी महिला यूट्यूबर का नाम मिशेल हरी है और वह 33 साल की है. वीडियो में महिला ने लॉकहीड सी- 130 सैन्य विमान के दरवाजे पर लटकी हैं . वीडियो में विमान 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और साथ ही विमान 600 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा.

इतनी ऊंचाई पर महिला इतना खतरनाक और जानलेवा स्टंट कर रही हैं. जानकारी के मुताबिक, महिला को बचाने के लिए सिर्फ एक छोटी रस्सी का सहारा लिया गया है, जो महिला की सुरक्षा के लिए बांधी गई थी.

मुस्कान के साथ पूरा किया स्टंट

वीडियो में देख सकते हैं कि महिला विमान के दरवाजे पर लटकी हैं. उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का डर नजर नहीं आ रहा है. विमान जैसे ही उड़ान भरता है. महिला दरवाजे को तेजी से पकड़ लेती हैं. वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि मिशेल ने कितने अच्छे तरीके से स्टंट के दौरान बैलेंस बनाया और इस जोखिम भरे स्टंट को पूरा किया.

इस पूरे स्टंट के दौरान महिला के चेहरे पर डर की झलक भी नजर नहीं आई. बड़ी सी मुस्कान के साथ महिला ने इस स्टंट को पूरा किया. सोशल मीडिया पर वीडियो के शेयर होने के बाद लोगों ने मिशेल की हिम्मत 

Published at : 05 Nov 2025 12:02 PM (IST)
