Video: रॉन्ग साइड जा रहे बाइकवालों को कार ने मारी जबरदस्त टक्कर, हवा में उछलकर गिरे, देखें वीडियो
Road Accident Viral Video: हल्द्वानी से एक भयावह हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार गलत दिशा में तेज रफ्तार से आता हुआ एक कार से सीधा टकरा जाता है. देखें वीडियो.
Uttarakhand Road Accident Video: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है, यहां एक बाइक सवार गलत दिशा में तेज रफ्तार से आता हुआ एक कैब(टैक्सी) से सीधा टकरा जाता है और सड़क पर बुरी तरह उछलकर गिर जाता है. ये हादसा सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
बाइक हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई
बता दें कि ये हादसा हल्द्वानी के एक चौराहे पर हुआ है. वीडियो में देख सकते हैं कि रात के समय चौराहे पर कई गाड़ियां चलती नजर आ रही है. इस दौरान एक बाइक सवार गलत दिशा में आ रहा होता है और सामने से एक कैब आती नजर आ रही है, तभी बाइक की टक्कर कैब से हो जाती है.
#Haldwani 🚨 ⚠️ #WrongSideRiding— Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) November 20, 2025
Motorcycle Rider heading on the wrong side towards intersection, headON with the Cab…
Wrong Side riding & driving needs restrictions…#ReduceRoadRisks
pic.twitter.com/izI4OhXdcO
वीडियो में साफ देखा गया है कि बाइक इतनी बुरी तरह कैब से टकराती है कि बाइक सवार व्यक्ति हवा में उछलकर सड़क के किनारे गिर जाता है और साथ ही उसकी बाइक हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बाइक के कई पुर्जे सड़क पर बिखर जाते हैं.
टक्कर लगने से कैब के सामने वाला हिस्सा टूटा
वीडियो में यह भी देखा गया है कि कैब के सामने वाला हिस्सा भी टक्कर लगने से टूट जाता है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है हादसे में बाइक सवार की जान बची या नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है.
इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए. लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया और साथ ही कहा कि बाइक सवार को सही दिशा में बाइक चलानी चाहिए थी. कुछ ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा न हो.
