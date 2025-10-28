हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: जिम करने वाले बेहोश हैं! शरीर को गोल घुमाकर चखरी बन गया मोटा आदमी! लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

Video: जिम करने वाले बेहोश हैं! शरीर को गोल घुमाकर चखरी बन गया मोटा आदमी! लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

Funny viral video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आदमी पिकअप गाड़ी के पीछे खड़े होकर ऊपर लगे पाइप से लटकता और गोल-गोल घूमता नजर आ रहा है. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 28 Oct 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना पिकअप गाड़ी के पीछे खड़े होकर खतरनाक करतब करता नजर आ रहा है. इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

आदमी ने शरीर को चखरी की तरह घुमाया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी एक खुली पिकअप गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में खड़ा हुआ है. गाड़ी खड़ी होती है और पीछे की तरफ ऊपर एक पाइप लगी होती है. आदमी उस पाइप को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें लटक जाता है. कुछ सेकंड तक वह सीधा खड़ा रहता है, फिर अचानक अपने शरीर का पूरा संतुलन बदलते हुए वह चखरी की तरह गोल-गोल घूमना शुरू कर देता है.

आदमी अपने शरीर को झूले की तरह घुमा रहा होता है. यह नजारा देखकर आस-पास मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर इसका वीडियो बनाने लगते हैं.

यूजर्स बोले- न्यूटन के नियमों की ऐसी की तैसी कर दी

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, भाई ने फिजिक्स की सारी ताकत अकेले लगा दी. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, न्यूटन के नियमों की ऐसी की तैसी कर दी इसने. एक यूजर ने लिखा, भाई झूला नहीं मिला तो पिकअप को ही झूला बना लिया.

हालांकि, कई लोगों ने इस स्टंट को खतरनाक भी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं. स्टंट करना बेहद जोखिम भरा होता है और यह किसी की जान भी ले सकता है. वीडियो किस शहर का है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं.

Published at : 28 Oct 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
विश्व
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
भूकंप के भयंकर झटकों से कांपी धरती, तीन इमारतें ढहीं, रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापी गई तीव्रता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
विश्व
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत! रातोंरात अरबपति बन गया ये भारतीय, जानें ऐसा क्या कर दिया
बॉलीवुड
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
अनिल कपूर पर आदित्य पंचोली ने किया वार, बोले- 'भाई से कहकर तेजाब से मुझे करवा दिया था बाहर'
ट्रेंडिंग
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
जनरल नॉलेज
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget