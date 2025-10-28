Viral Funny Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना पिकअप गाड़ी के पीछे खड़े होकर खतरनाक करतब करता नजर आ रहा है. इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं.

आदमी ने शरीर को चखरी की तरह घुमाया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी एक खुली पिकअप गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में खड़ा हुआ है. गाड़ी खड़ी होती है और पीछे की तरफ ऊपर एक पाइप लगी होती है. आदमी उस पाइप को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें लटक जाता है. कुछ सेकंड तक वह सीधा खड़ा रहता है, फिर अचानक अपने शरीर का पूरा संतुलन बदलते हुए वह चखरी की तरह गोल-गोल घूमना शुरू कर देता है.

आदमी अपने शरीर को झूले की तरह घुमा रहा होता है. यह नजारा देखकर आस-पास मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर इसका वीडियो बनाने लगते हैं.

यूजर्स बोले- न्यूटन के नियमों की ऐसी की तैसी कर दी

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. किसी ने लिखा, भाई ने फिजिक्स की सारी ताकत अकेले लगा दी. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, न्यूटन के नियमों की ऐसी की तैसी कर दी इसने. एक यूजर ने लिखा, भाई झूला नहीं मिला तो पिकअप को ही झूला बना लिया.

हालांकि, कई लोगों ने इस स्टंट को खतरनाक भी बताया और कहा कि इस तरह की हरकतें कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं. स्टंट करना बेहद जोखिम भरा होता है और यह किसी की जान भी ले सकता है. वीडियो किस शहर का है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लगातार शेयर कर रहे हैं.