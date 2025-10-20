सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसमें एक शख्स अपने “अनोखे ट्रैवल स्टाइल” से सबको हैरान कर रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो बिहार की ओर जाने वाली एक ट्रेन का है. कोच में इतनी भीड़ है कि खड़े होने तक की जगह नहीं बची, लेकिन इसी अफरा-तफरी के बीच एक शख्स ऐसा करतब दिखाता है कि लोग दंग रह जाते हैं. वह ट्रेन के दरवाजे के पास लगी लोहे की जाली से इस तरह चिपक जाता है जैसे किसी फिल्म का स्टंट सीन हो. सोशल मीडिया पर लोग उसे अब “बिहार का स्पाइडरमैन” कहकर बुला रहे हैं.

ट्रेन के दरवाजे पर स्पाइडरमैन की तरह चिपका शख्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर यात्रियों की भीड़ बेकाबू हो चुकी है. हर सीट, गैलरी और दरवाजे तक लोगों से भरी हुई है. लेकिन इसी दौरान कैमरा ट्रेन के दरवाजे के पास जाता है तो सामने दिखता है एक शख्स जो पूरी तरह से जाली से चिपका हुआ है. उसका आधा शरीर ऊपर और आधा नीचे लटका हुआ है, मानो किसी सुपरहीरो की तरह रेल यात्रा कर रहा हो. देखने वालों को यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

बिहार वाली ट्रेन का बताया जा रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर दावे के मुताबिक यह वीडियो किसी एक्सप्रेस ट्रेन का है जो बिहार की ओर जा रही थी. त्योहारी सीजन में ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण लोगों को किसी तरह सफर करना पड़ रहा है. कई यात्रियों ने बताया कि सीट मिलना तो दूर, ट्रेन में खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में यह “स्पाइडरमैन यात्री” लोगों के लिए मनोरंजन और हैरानी दोनों का कारण बन गया है.

यूजर्स ने लिए मजे

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया है. इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर इस क्लिप को लाखों व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं...“भाई ने तो ग्रैविटी को ही हरा दिया”, “ये है रियल लाइफ का देसी स्पाइडरमैन”, वहीं कुछ ने मजाक में लिखा...“अगर सीट न मिले तो जाली सीट भी चलेगी.” वीडियो को humoursgagg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

