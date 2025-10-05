हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करंट की बुआ का लड़का! शख्स ने नंगे हाथों से जोड़े ट्रांसफार्मर के तार- वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

करंट की बुआ का लड़का! शख्स ने नंगे हाथों से जोड़े ट्रांसफार्मर के तार- वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

Watch: वीडियो में देखा जा सकता है कि नंगे तारों पर बिजली की चमकदार चिंगारी लगातार झपक रही है, और हर झपक के साथ आसपास का वातावरण और भी खतरनाक नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Oct 2025 07:04 PM (IST)
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो न केवल हैरान कर देते हैं बल्कि लोगों को डराने के लिए भी काफी होते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा दृश्य सामने आता है जो आश्चर्य, दहशत और हैरत के सभी भावों को एक साथ जगा देता है. हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिजलीघर में खड़े ट्रांसफार्मर के नंगे तारों को नंगे हाथों से जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है. यह कोई आम काम नहीं है बल्कि ऐसी हरकत जिसे देख कर इंसान की रूह कांप उठे. वीडियो में देखा जा सकता है कि नंगे तारों पर बिजली की चमकदार चिंगारी लगातार झपक रही है.

ट्रांसफार्मर के नंगे तारों को हाथों से बांधते दिखा शख्स

वीडियो में दिख रहा शख्स बिजलीघर के एक छोटे से खंड में खड़ा है जहां बड़े-बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं. इस इलाके में सुरक्षा के कड़े नियम होने चाहिए थे लेकिन वीडियो से ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. नंगे तारों को हाथों में पकड़ कर जोड़ना किसी भी सामान्य इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है लेकिन शख्स बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करता नजर आता है. इसके तारों के संपर्क में आने से छोटी-छोटी चिंगारी निकलती रहती है लेकिन ऐसा लग रहा है कि शख्स को बिजली का कोई भी असर नहीं हो रहा.

 
 
 
 
 
चमकती रही बिजली लेकिन नहीं रुके शख्स के हाथ

वीडियो में देखा जा सकता है कि नंगे तारों पर बिजली की चमकदार चिंगारी लगातार झपक रही है, और हर झपक के साथ आसपास का वातावरण और भी खतरनाक नजर आता है. इसके बावजूद शख्स पूरी तरह से निर्भीक नजर आता है, मानो ये तार और बिजली उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हों और वो इसे जैसे कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रहा हो वैसा ही आराम से जोड़ रहा हो.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को humoursgagg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है यमराज का वीक ऑफ है. एक और यूजर ने लिखा....भाई रोज चाय की थड़ी पर यमराज के साथ चाय पीता होगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....अमेरिका क्या कहता था.

Published at : 05 Oct 2025 07:04 PM (IST)

Embed widget