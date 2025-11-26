हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैन रोड पर घुड़सवारी से धर्राटे काट रहा था शख्स, बाइक से टकराकर घोड़ा समेत गिरा- वीडियो वायरल

मैन रोड पर घुड़सवारी से धर्राटे काट रहा था शख्स, बाइक से टकराकर घोड़ा समेत गिरा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स काले घोड़े पर बैठकर शहर की सड़कों पर ऐसे धर्राटे काट रहा है कि लोग उसे देखकर हैरान हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Nov 2025 04:45 PM (IST)
घुड़ सवारी आमतौर पर खुले मैदान या फिर फार्म हाउस पर की जाती है. लेकिन कैसा हो कि कोई शख्स घोड़े पर बैठकर शहर की मैन सड़कों पर ही धर्राटे काटने लगे? ऐसा ही हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जहां एक शख्स काले घोड़े पर बैठकर खुद को बड़ा घुड़सवार समझने लगा, लेकिन उसके अगले ही पल जो हुआ वो इंटरनेट के इतिहास के पन्नों में कैद हो गया. वायरल वीडिये में ये शख्स घोड़े पर बैठकर शहर की सड़कों पर गर्दा उड़ा रहा है लेकिन इसका सबक भी उसे जल्द ही मिल गया.

घोड़े को लेकर शख्स ने शहर की सड़कों पर भरी रफ्तार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स काले घोड़े पर बैठकर शहर की सड़कों पर ऐसे धर्राटे काट रहा है कि लोग उसे देखकर हैरान हैं. घोड़े को पूरी जान लगाकर दौड़ाते हुए शहर की सड़कों को खुला मैदान समझ बैठा है. वीडियो में दिख रहा है कि बगैर किसी कॉशन के और बगैर किसी ब्रेक के शख्स घोड़े को भगाते हुए जैसे ही एक दोराहे पर पहुंचता है वहां इसका सामना तेज रफ्तार बाइक से हो जाता है.

 
 
 
 
 
फिर बाइक से जा भिड़ा, हुआ खतरनाक एक्सीडेंट!

तेज रफ्तार में दौड़ती बाइक को से शख्स अपने घोड़े से पीछे की ओर से टक्कर मार देता है जिससे बाइक सवार तो बेचारे गिरते ही हैं साथ में घोड़ा भी अपना संतुलन खो बैठता है और सड़क पर घिसते हुए जाता है. वीडियो देखकर लग रहा है कि घोड़ा और घुड़ सवार दोनों बुरी तरह घायल हो गए होंगे. अब सोशल मीडिया पर लोग केवल एक ही सवाल कर रहे हैं कि भाई घोड़ा तो सही सलामत है न?

यूजर्स ने पूछा घोड़े का हाल

वीडियो को mr_carsho नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई मुझे बस घोड़े की टेंशन हो रही है. एक और यूजर ने लिखा...घोड़े को पाला है तो उसे प्यार और इज्जत दो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...घोड़े के साथ सही नहीं हुआ, वो ठीक तो है न.

Published at : 26 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Horse Riding TRENDING VIRAL VIDEO
