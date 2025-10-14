Video: जिसकी वजह से फिसला बाइकर, उसी की मदद की, लोग बोले- इंडिया में तो बवाल कट जाता

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो न सिर्फ एक खतरनाक दुर्घटना को दिखाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंसानियत और मददगार रवैये को दर्शाता है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइकर एक गेट से टकराने वाला था, लेकिन उसके बाद बाइकर ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया.

बाइकर ने व्यक्ति से लड़ाई की जगह मदद की

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग की कार सड़क पर खड़ी है और वहीं एक शख्स, जो एक काले रंग के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है. तभी, एक बाइकर वहां से गुजर रहा होता है. इसी दौरान गेट खोल रहे व्यक्ति के हाथ से गेट छुट जाता है और बाइकर गेट से टकराने ही वाला होता है.

Biker is kind enough to help him, even though he was almost going to fall 🚴‍♂️❤️ pic.twitter.com/vy7KDPTVnH — OscarDefi (@Oscar_Defii) February 22, 2025

लेकिन गनीमत रही कि वो टकराने से बच गया नहीं तो बाइकर गंभीर रूप से घायल भी हो सकता था. उसके बाद उसने बाइक को साइड में खड़ा किया. अब आप सोच रहे होंगे की जरूर बाइकर उस व्यक्ति से लड़ाई-झगड़ा करेगा, लेकिन नहीं बाइकर ने व्यक्ति से लड़ाई की जगह उसकी मदद की.

यूजर्स ने बाइकर की काफी तारीफ की

बाइकर ने व्यक्ति के साथ मिलकर गेट को उठाया और उसकी मदद की. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स ने बाइकर की काफी तारीफ की.

काफी लोगों ने कहा कि अगर इंडिया होता तो ये मामला लड़ाई-झगड़े तक पहुंच जाता. इस वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है और बाइकर की मददगार रवैये की तारीफ भी की गई है.

