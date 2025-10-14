Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना ही मजेदार डांस के वीडियोज सामने आते रहते हैं. कुछ डांस तो ऐसे होते हैं, जिसे बार-बार देखकर भी लोगों का मन नहीं भरता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर लड़की के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक लड़की स्टेज पर डांस कर रही है, लेकिन वो डांस सूट या साड़ी में नहीं, बल्कि तोलिया पहनकर कर रही है. लड़की के इस डांस को लेकर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

स्टेज के चारों ओर भारी मात्रा में दिखी महिलाएं

ये वीडियो कहां का है, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसी गांव का है. लड़की स्टेज पर तोलिया पहने बॉलीवुड फिल्म डीडीएलजे के गाने 'मेरे ख्वाबों में जो आए' पर डांस करती नजर आ रही है. स्टेज के चारों ओर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा है. भीड़ में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी शामिल हैं. काजोल ने फिल्म के अंदर इस गाने पर तोलिया पहन डांस किया था.

सभी बड़े ही उत्सह और मजे से लड़की के डांस का आनंद ले रहे हैं. लड़की तोलिया पहने ऐसा डांस कर रही है कि गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं. कुछ गांव की महिलाओं के तो लड़की का डांस देखकर होश ही उड़ गए. लड़की तोलिए में लिपटी हुई है और अपने आपको काजोल से कम नहीं समझ रही है.

लड़की के डांस ने गांव में मचाया गदर

लड़की के इस डांस ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर, बल्कि पूरे गांव में गदर मचा दिया है. वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों को तो लड़की का डांस काफी पसंद आया तो वहीं कुछ लोगों ने लड़की के तोलिया बांधकर डांस करने पर आपत्ति जताई है.

एक यूजर ने कहा कि एक अकेली लड़की ने समां बांध रखा है, वहीं दूसरे ने कहा कि सब एडवांस हो गए है. काफी लोगों ने गांव में इस तरह तोलिया पहनकर डांस करने को बिल्कुल गलत बताया है और कहा कि अब गांवों की सभ्यता भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है.