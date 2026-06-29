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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: एयरपोर्ट पर अपना ठेला लिए पहुंच गया कबाड़ी वाला, वीडियो देख माथा पीटने लगे यूजर्स

Video: एयरपोर्ट पर अपना ठेला लिए पहुंच गया कबाड़ी वाला, वीडियो देख माथा पीटने लगे यूजर्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स को ठेले नुमा रिक्शा लेकर चलते देखा जा सकता है जिसमें कथित तौर परकबा कबाड़ भरा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jun 2026 04:25 PM (IST)
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आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर लोगों को अपना माल बेचते, ठेला लेकर घूमते फिरते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी एयरपोर्ट पर आपने ये नजारा देखा? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हवाई अड्डे पर ठेले वाला अपना कबाड़ा लेकर पहुंचा है. जी हां, ये कबाड़े वाला गलियों मोहल्लों में नहीं बल्कि सीधा एयरपोर्ट में घुस आया है जिसे देखकर यूजर्स का भी माथा चकरा गया है.

एयरपोर्ट पर कबाड़े वाला रिक्शा लेकर पहुंचा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स को ठेले नुमा रिक्शा लेकर चलते देखा जा सकता है जिसमें काफी सारे तार और तमाम तरह का कबाड़ पड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग इसे कबाड़ी वाला कह रहे हैं तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये स्टाफ है और एयरपोर्ट का ही सामान लेकर जा रहा है.

 
 
 
 
 
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रिक्शा के साथ बनाई रील, सामने खड़े थे हवाई जहाज

वीडियो में शख्स के सामने हवाई जहाज खड़े हैं और एक बस भी खड़ी है जिससे साफ मालूम हो रहा है कि ये एयरपोर्ट का ही एरिया है. अब ये शख्स रिक्शा लेकर वहां कैसे पहुंचा या फिर ये कौन है इस पर सोशल मीडिया चर्चा कर रहा है. हालांकि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल इंटरनेट पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है. वीडियो को लेकर काफी सारे मजेदार कमेंट्स भी सामने आए हैं.

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यूजर्स ने भी ले लिए मजे

वीडियो को sudhirvishwakarma398 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये रिक्शे वाला एयरपोर्ट पर पहुंचा कैसे. एक और यूजर ने लिखा...ये एयरपोर्ट कौनसा है जिसके ये हाल हो रखे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कबाड़ वाला नहीं बल्कि वहीं का स्टाफ मालूम होता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 04:01 PM (IST)
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