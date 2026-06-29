Video: एयरपोर्ट पर अपना ठेला लिए पहुंच गया कबाड़ी वाला, वीडियो देख माथा पीटने लगे यूजर्स
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स को ठेले नुमा रिक्शा लेकर चलते देखा जा सकता है जिसमें कथित तौर परकबा कबाड़ भरा हुआ है.
आपने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों पर लोगों को अपना माल बेचते, ठेला लेकर घूमते फिरते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी एयरपोर्ट पर आपने ये नजारा देखा? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हवाई अड्डे पर ठेले वाला अपना कबाड़ा लेकर पहुंचा है. जी हां, ये कबाड़े वाला गलियों मोहल्लों में नहीं बल्कि सीधा एयरपोर्ट में घुस आया है जिसे देखकर यूजर्स का भी माथा चकरा गया है.
एयरपोर्ट पर कबाड़े वाला रिक्शा लेकर पहुंचा शख्स
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयरपोर्ट पर एक शख्स को ठेले नुमा रिक्शा लेकर चलते देखा जा सकता है जिसमें काफी सारे तार और तमाम तरह का कबाड़ पड़ा हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग इसे कबाड़ी वाला कह रहे हैं तो कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि ये स्टाफ है और एयरपोर्ट का ही सामान लेकर जा रहा है.
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रिक्शा के साथ बनाई रील, सामने खड़े थे हवाई जहाज
वीडियो में शख्स के सामने हवाई जहाज खड़े हैं और एक बस भी खड़ी है जिससे साफ मालूम हो रहा है कि ये एयरपोर्ट का ही एरिया है. अब ये शख्स रिक्शा लेकर वहां कैसे पहुंचा या फिर ये कौन है इस पर सोशल मीडिया चर्चा कर रहा है. हालांकि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल इंटरनेट पर हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है. वीडियो को लेकर काफी सारे मजेदार कमेंट्स भी सामने आए हैं.
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यूजर्स ने भी ले लिए मजे
वीडियो को sudhirvishwakarma398 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये रिक्शे वाला एयरपोर्ट पर पहुंचा कैसे. एक और यूजर ने लिखा...ये एयरपोर्ट कौनसा है जिसके ये हाल हो रखे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कबाड़ वाला नहीं बल्कि वहीं का स्टाफ मालूम होता है.
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