आदमी है या टरबाइन? पानी में पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगा शख्स- वीडियो हो रहा वायरल

आदमी है या टरबाइन? पानी में पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगा शख्स- वीडियो हो रहा वायरल

एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पानी में इस कदर घूमने लगता है कि उसे देखकर लोग टरबाइन कहने लगते हैं. वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा है, कि यह आदमी है या मशीन.

04 Oct 2025 05:35 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों को हैरान के साथ हंसी से लोटपोट भी कर देता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पानी में इस कदर घूमने लगता है कि उसे देखकर लोग टरबाइन या पंखा कहने लगते हैं. वहीं वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा है, कि यह आदमी है या मशीन. इस मजेदार वायरल वीडियो ने इंस्टाग्राम से लेकर एक्‍स तक यूजर्स को हंसी से लोटपोट कर दिया. 

क्या खास है वीडियो में 

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से फेल रहा है. इस वीडियो में एक आदमी समुद्र के किनारे पर जाता है और पहले तो वह नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह अचानक इस तरह से गोल-गोल घूमने लगता है जैसे कोई टरबाइन चालू हो गई हो. उसकी स्पीड देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. वहीं कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे में यह नजारा कैद करने लगते हैं. वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है कि वह आदमी खुद को पानी में इस तरह बैलेंस कर रहा है कि उसका पूरा शरीर पंखे की तरह घूम रहा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instagram (@instagram)

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @instagram के अकाउंट से ही शेयर किया गया है. वहीं इंस्टाग्राम के पेज पर वीडियो के साथ टेग किए गए अकाउंट के अनुसार वायरल हो रहा वीडियो उस्मान इस्माक नाम के शख्‍स का है. उस्मान एक यूट्यूबर, जूडो ट्रेनर और जिमनास्टिक का ट्रेनर है. इस वीडियो को अब तक आठ लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वहीं वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा भाई ने तो वाटर पंप की नौकरी छीन ली. वहीं दूसरे आदमी ने लिखा कि यह आदमी नहीं टरबाइन का देसी वर्जन है. वहीं एक यूजर मजाक के अंदाज में लिखता है कि मैं उसे समय कहां था जब भगवान टैलेंट बांट रहा था. इसके अलावा कई लोगों ने तो इस वीडि‍यो को वाॅटर जिम वर्कआउट तक कह दिया.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
04 Oct 2025 05:35 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO
