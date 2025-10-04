आदमी है या टरबाइन? पानी में पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगा शख्स- वीडियो हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों को हैरान के साथ हंसी से लोटपोट भी कर देता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पानी में इस कदर घूमने लगता है कि उसे देखकर लोग टरबाइन या पंखा कहने लगते हैं. वहीं वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद हर कोई पूछ रहा है, कि यह आदमी है या मशीन. इस मजेदार वायरल वीडियो ने इंस्टाग्राम से लेकर एक्‍स तक यूजर्स को हंसी से लोटपोट कर दिया.

क्या खास है वीडियो में

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से फेल रहा है. इस वीडियो में एक आदमी समुद्र के किनारे पर जाता है और पहले तो वह नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन बाद में वह अचानक इस तरह से गोल-गोल घूमने लगता है जैसे कोई टरबाइन चालू हो गई हो. उसकी स्पीड देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं. वहीं कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे में यह नजारा कैद करने लगते हैं. वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है कि वह आदमी खुद को पानी में इस तरह बैलेंस कर रहा है कि उसका पूरा शरीर पंखे की तरह घूम रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Instagram (@instagram)

सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @instagram के अकाउंट से ही शेयर किया गया है. वहीं इंस्टाग्राम के पेज पर वीडियो के साथ टेग किए गए अकाउंट के अनुसार वायरल हो रहा वीडियो उस्मान इस्माक नाम के शख्‍स का है. उस्मान एक यूट्यूबर, जूडो ट्रेनर और जिमनास्टिक का ट्रेनर है. इस वीडियो को अब तक आठ लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वहीं वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम पर धूम मचा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा भाई ने तो वाटर पंप की नौकरी छीन ली. वहीं दूसरे आदमी ने लिखा कि यह आदमी नहीं टरबाइन का देसी वर्जन है. वहीं एक यूजर मजाक के अंदाज में लिखता है कि मैं उसे समय कहां था जब भगवान टैलेंट बांट रहा था. इसके अलावा कई लोगों ने तो इस वीडि‍यो को वाॅटर जिम वर्कआउट तक कह दिया.

ये भी पढ़ें-दिवाली-छठ पर कन्फर्म ट्रेन टिकट की टेंशन खत्म, तुरंत ऐसे बुक करें तत्काल टिकट