सिंगापुर में काम करने वाले एक भारतीय शख्स ने दोनों देशों को वर्क कल्चर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. शख्स ने एक वीडियो शेयर कर दोनों देशों में छुट्टी के लिए होने वाली जद्दोजहद को तोला है और टिप्पणी की है. शख्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में अपने सिंगापुर आने के अनुभव बताए और कई सारे फेक्टर्स पर बात की. अब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और यूजर्स भी इस चर्चा में कूद पड़े हैं.

सिंगापुर और भारत के वर्क कल्चर को लेकर शख्स ने शेयर किया वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सिंगापुर में शाम 6 बजे के बाद एक क्लियर बाउंड्री बनाए रखने का जिक्र किया. शख्स ने कहा कि यहां मेरा फोन मेरा अपना होता है मेरे बॉस का नहीं. शख्स ने कहा कि यहां कोई कॉल या कोई गिल्ट नहीं होती. बस आपकी अपनी जिंदगी और आप. अमन नाम के इस शख्स ने बताया कि भारत में रात 8 बजे के बाद ऑफिस में बैठना अक्सर कड़ी मेहनत माना जाता है जबकि विदेशों में इसे शोषण कहते हैं. शख्स ने कहा कि यहां छुट्टी लेने के लिए आपको किसी बहाने या फिर सबूत की जरूरत नहीं होती, बस अपने बॉस को छुट्टी का इंफॉर्म कर देना होता है तो वहीं भारत में आपको छुट्टी लेने के लिए भीख मांगनी पड़ती है.

बोला, सिंगापुर जाने के बाद मेरी मानसिकता बदली

शख्स ने कहा कि सिंगापुर जाने पर मेरी मानसिकता में सबसे बड़ा बदलाव आया है. शख्स ने कहा कि आप अपनी छुट्टी को सही ठहराना बंद करें, छुट्टी मिलने की उम्मीद में आप जरूरत से ज्यादा डिटेल अपने बॉस को दे देते हैं जिसकी जरूरत भी नहीं होती. आप सिंगापुर में केवल अपने बॉस को कहते हैं कि सर क्या मैं अपने एक्स कारण से छुट्टी ले सकता हूं, मैं सोमवार से बुधवार तक मौजूद नहीं रहूंगा.

यूजर्स में छिड़ी बहस

वीडियो को amandailylogs नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैं भी सिंगापुर में ही करता हूं जॉब, लेकिन इस तरह की लग्जरी मुझे तो नहीं मिली. एक और यूजर ने लिखा...देश में रहकर कमाना मतलब परिवार का साथ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आपको आना और खाना इसी देश का है, इसलिए सब अपनी जगह ठीक हैं किसी की बुराई नहीं करते.

