हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल

मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन और यात्रियों दोनों की नींद उड़ा दी है. वीडियो में एक शख्स मेट्रो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा दिखाई देता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Nov 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन ऐसी-ऐसी हरकतें वायरल हो जाती हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान भी होते हैं और परेशान भी. लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है उसने लोगों के धैर्य की सीमा ही तोड़ दी है. दिल्ली मेट्रो जैसा स्थान जहां हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं. जहां सख्त नियम-कायदे लागू हैं और जहां सुरक्षा-व्यवस्था इतनी कड़ी होती है कि माचिस तक चेक की जाती है. उसी जगह एक शख्स इतनी बेहूदा हरकत करता हुआ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया कि देखने वाले तक हैरान रह गए.

दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन और यात्रियों दोनों की नींद उड़ा दी है. वीडियो में एक शख्स मेट्रो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा दिखाई देता है. और हैरान करने वाली बात यह है कि वो खुलेआम पटरी पर पेशाब करता नजर आता है. यह घटना किसी लोकल गली-मोहल्ले की नहीं. बल्कि दिल्ली मेट्रो जैसे हाई-सेक्योरिटी जोन की है. जहां हर कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और जहां सार्वजनिक अनुशासन का पालन कड़ाई से कराया जाता है.

बोला, ज्यादा पी ली थी

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी शख्स ने जब उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है. तो आरोपी युवक बेहद लापरवाही से जवाब देता है कि “ज्यादा पी ली थी.” उसका यह बेफिक्र जवाब लोगों को और ज्यादा नाराज कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ नशे की हालत की बात नहीं. बल्कि एक गंभीर मानसिकता का मामला है. जहां लोगों को पब्लिक प्लेस की कोई परवाह नहीं रह गई है.

यूजर्स ने दीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

वीडियो को @Khurpenchinfra नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर किसी को जोर से लगेगा तो वो क्या करेगा. एक और यूजर ने लिखा...इस शख्स पर बेहद मोटा चालान होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शुगर का मरीज होगा, इमरजेंसी में मरता क्या न करता.

Published at : 17 Nov 2025 06:54 AM (IST)
