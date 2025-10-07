Video: कोबरा ने होठों पर ली पप्पी! सांप को हाथ में पकड़ दिखा रहा था हीरोपंती, आ गया स्वाद, देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक सांप को चूमने की कोशिश करता दिखा, तभी सांप पलटकर युवक के होठों पर डस लेता है. यह खतरनाक हरकत युवक को महंगी पड़ गई. देखिए वायरल वीडियो.
Snake Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में सांप पकड़े हुए है और उसे चूमने की कोशिश कर रहा है. शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही पल बाद सांप पलटकर युवक के होंठ पर डस लेता है. ये नजारा इतना अचानक होता है कि वहां मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं.
कैमरे के सामने हीरो बनने की कोशिश
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक शायद अपने दोस्तों के बीच खुद को बहादुर या निडर दिखाने की कोशिश कर रहा था. वो कैमरे के सामने सांप के साथ खेलता है और फिर उसे धीरे-धीरे अपने चेहरे के पास लाता है. जैसे ही वह सांप को होंठों पर चूमने की कोशिश करता है, सांप बिजली की तेजी से पलटकर उसे काट लेता है. युवक का चेहरा पलभर में दर्द से भर जाता है और लोग तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं, जबकि कुछ ने कहा कि यह युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर सिर्फ सोशल मीडिया पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था.
जानकारी के मुताबिक, घटना कहां की है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद लोग वन विभाग और प्रशासन से ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
