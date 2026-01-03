हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छूटने लगी लड़की की ट्रेन तो शख्स ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ा दी बाइक- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

छूटने लगी लड़की की ट्रेन तो शख्स ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ा दी बाइक- वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

GorakhPur Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक के पीछे लड़की को बैठाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर इसे दौड़ाता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 03 Jan 2026 04:24 PM (IST)
बस या ट्रेन के लेट होने पर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं. अपनी गाड़ी की रफ्तार को रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की चेन खींचकर आपके लिए ट्रेन को रोका जा सकता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक लड़की की जब ट्रेन छूटने लगी तो उसके साथ ने जो किया उसे देखकर पूरे इंटरनेट ने माथा पकड़ लिया है. वीडियो देखने के बाद आप भी यही कहने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे?

गर्लफ्रेंड को लेकर शख्स ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई बाइक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक के पीछे लड़की को बैठाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर इसे दौड़ाता दिखाई दे रहा है. वीडियो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है जहां एक लड़की की जब ट्रेन छूटने लगी तो उसके साथी ने बाइक को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही दौड़ा दिया और लगा ट्रेन का पीछा करने. बताया जा रहा है कि शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेन में बैठाने आया था.

प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज पर दिखाया बाइक टशन!

वीडियो में रेलवे ओवरब्रिज के पास से बाइक को शख्स दौड़ाता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए शख्स ने ओवर ब्रिज पर बाइक दौड़ाई और आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रेन में बैठाने में कामयाब रहा. वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, यूपी में कुछ भी संभव है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...यूपी में कुछ भी संभव है. एक और यूजर ने लिखा...लोग वायरल होने के लिए किसी भी खतरे को उठा लेते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है एसी वाला टिकट था, तभी इतना जोखिम उठाया.

Published at : 03 Jan 2026 04:24 PM (IST)

