हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी

Delhi Weather: दिल्ली में कोल्ड-डे से सावधान! 5 डिग्री पर जमा तापमान, IMD ने जारी की चेतावनी

Delhi Weather Update: दिल्ली में IMD ने 7–8 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. तापमान 5 डिग्री तक गिरने, ठंडी हवाओं और कोल्ड-डे की चेतावनी से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 07 Jan 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

देश की राजधानी दिल्ली में ठंड सर चढ़ कर बोल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए 7 और 8 जनवरी को येलो अलर्ट जारी किया है. आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ठंडी हवाओं के साथ कोल्ड डे की चेतावनी भी दी गई है. यह स्थिति खास तौर पर दिल्ली में आज और कल ज्यादा प्रभावी रहेगी.

दिल्ली में येलो अलर्ट और कोल्ड डे की स्थिति

पिछले तीन दिनों से दिल्ली एनसीआर में धूप निकल रही थी, जिससे दिन के समय सर्दी से कुछ राहत मिली थी और रात को तापमान नीचे आ जाता था. 1 जनवरी के बाद से मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन आज से पूरे क्षेत्र में फिर बदलाव होगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे और धूप के दर्शन दुर्लभ हो सकते हैं.

ठंडी हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे तापमान और अधिक ठंडा महसूस होगा. इसी कारण दिल्ली के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए भी आज और कल येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा.

क्या है राजधानी की हवा का हाल?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. दिल्ली का AQI 310 पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है. नोएडा में तापमान 18/7 डिग्री और AQI 314 रिकॉर्ड किया गया है.

गाजियाबाद का AQI 322, ग्रेटर नोएडा का 320 और गुड़गांव का 303 दर्ज किया गया है. फरीदाबाद में AQI 220 रहा, जो अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ा बेहतर है. ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से वायु गुणवत्ता में फिलहाल किसी बड़े सुधार की संभावना नहीं जताई गई है.

आगे कैसा रहेगा मौसम और अन्य राज्यों का हाल

IMD के मुताबिक 7 और 8 जनवरी को पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ बादल छाए रहेंगे और सुबह से दोपहर तक कई इलाकों में घना कोहरा रह सकता है. दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी, जबकि आसपास के शहरों में भी ठंड का असर साफ दिखेगा.

वहीं बंगाल की खाड़ी में जनवरी महीने का पहला निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है, जो अब गहरे लो प्रेशर में बदल चुका है. इसके प्रभाव से 10 जनवरी को दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है. श्रीलंका के अधिकतर हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत का मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा, जबकि गंगा के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 07 Jan 2026 06:58 AM (IST)
