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बाइक पर बैठे 8 बच्चे, वीडियो देख यूजर्स बोले- बाइक है या स्कूल बस?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बाइक पर एक साथ कई बच्चे और एक शख्स सवार नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर लोग मजाक के साथ बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 25 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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बाइक पर दो लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिन वीडियो मव लोग बाइक को मिनी बस समझ लेते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक शख्स बाइक चलाता दिखाई दे रहा है और उसके साथ कई बच्चे एक ही बाइक पर बैठे हुए हैं. बच्चों की संख्या देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे पूरी टोली एक ही बाइक पर निकल पड़ी हो. वीडियो देखकर कुछ लोग इसे मजेदार अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन अगर इतनी भीड़ वाली बाइक का संतुलन बिगड़ जाए या अचानक कोई बच्चा नीचे गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को लेकर बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं.

एक बाइक पर बच्चों की पूरी टोली बैठी

वायरल वीडियो में एक शख्स बाइक चलाता नजर आ रहा है और उसके साथ 8 बच्चे एक ही बाइक पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. बच्चे बाइक पर आगे-पीछे इस तरह बैठे हैं कि देखकर लगता है जैसे एक छोटी सी बाइक पर पूरी टोली को बैठा दिया गया हो. कई बच्चे बाइक पर बैठे है और कई बीके की दोनों तरफ लटक रहे हैं. वीडियो में बाइक चलती हुई दिखाई देती है और शख्स बेफिक्र होकर सामान्य तरीके से बाइक चलाते नजर आता है. एक साथ इतने लोगों को बाइक पर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इसी वजह से इस वीडियो पर गया.

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 वीडियो देखकर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, अंकल ने तो कमाल ही कर दिया, बाइक पर इतने सारे बच्चों को बैठा लिया. दूसरे ने कहा, अगर इनमें से कोई बच्चा अचानक गिर गया तो गंभीर चोट लग सकती है. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, अंकल बाइक चला रहे हैं या पूरी क्लास को घर छोड़ने निकले हैं? वहीं एक अन्य ने कहा, भाई ने बाइक को स्कूल बस बना दिया. कुछ लोगों ने साफ कहा कि मजाक अपनी जगह है, लेकिन बच्चों को इस तरह बाइक पर ले जाना सुरक्षित नहीं है.

 बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस वीडियो का सबसे जरूरी पहलू बच्चों की सुरक्षा है. बाइक पर इतने लोगों के बैठने से बाइक चलाने वाले के  के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और किसी भी अचानक स्थिति में बच्चों को संभालना आसान नहीं होगा. अगर कोई बच्चा फिसलकर सड़क पर गिर जाए या बाइक किसी वाहन से टकरा जाए तो गंभीर चोट लग सकती है. बच्चों को बाइक पर ले जाते समय उनकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित यात्रा और यातायात नियमों का ध्यान रखना जरूरी है. सिर्फ जल्दी पहुंचने या एक साथ सभी बच्चों को ले जाने के लिए उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 25 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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