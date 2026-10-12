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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैसी होती है प्राइवेट जेट की चाबी? शख्स ने दिखाया पूरा सिस्टम

कैसी होती है प्राइवेट जेट की चाबी? शख्स ने दिखाया पूरा सिस्टम

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ग्राउंड में खड़ा है और उसी ग्राउंड पर बनी एक पार्किंग में प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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आपने कार की, बाइक की यहां तक की ट्रेन की चाबी भी देखी होगी. लेकिन क्या आपने कभी प्राइवेट जेट या हवाई जहाज की चाबी देखी? हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स प्राइवेट जेट की चाबी से उसका दरवाजा खोलता दिख रहा है, शुरुआत में यह काफी सामान्य दिखता है लेकिन जैसे ही जेट का भारी भरकम दरवाजा खुलता है देखने वालों की आंखे इस नजारे पर यकीन नहीं कर पाती. वीडियो देखने के बाद अब यूजर्स हैरान हैं और इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

पायलट ने दिखाई प्राइवेट जेट की चाबी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ग्राउंड में खड़ा है और उसी ग्राउंड पर बनी एक पार्किंग में प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है. शख्स के हाथ में चाबी का एक गुच्छा है और इसे देखने पर लग रहा है कि यह किसी घर के घर की चाबी है लेकिन जनाब, यहां एक ट्विस्ट है. यह चाबी का गुच्छा किसी घर का नहीं बल्कि पार्किंग में खड़े इस प्राइवेट जेट का है जिसे यह शख्स थोड़ी ही देर में ऑपरेट करने वाला है.

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देखते ही देखते छोटा सा दरवाजे ने खुलते ही किया हैरान

वीडियो में आगे दिखता है कि यह शख्स चाबी के गुच्छे से एक नॉर्मल सी चाबी को अलग करता है और प्राइवेट जेट के दरवाजे में लगा देता है. इसके बाद वह चाबी को घुमाकर दरवाजे पर लगे हैंडल को धीरे से पुश करके रोल करता है और जेट का दरवाजा खुल जाता है. खुलने के बाद दरवाजे के पीछे से बड़ी सी सीढ़ियां निकलती हैं और देखते ही देखते यह जमीन पर ऐसे दिखाई देने लगती हैं मानों वहां कोई प्राइवेट जेट नहीं बल्कि एयर बस खड़ी हो. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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यूजर्स बोले, रील्स देखते हुए जहाज खोलना सीख गए

वीडियो को pilotaliarjumand नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई 100-200 के तेल में कितना एवरेज दे देता है. एक और यूजर ने लिखा...लगता है अब इंस्टाग्राम से प्लेन उड़ाना भी सीख लेंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रील्स स्क्रॉल करते हुए जहाज खोलना भी सीख ही गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 03:13 PM (IST)
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