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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकेक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल

केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल

बर्थडे पर केक और बर्थडे बम तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में दोस्त ने मस्ती-मजाक में बर्थडे बॉय की बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसे देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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बर्थडे पर दोस्तों की मस्ती तो आपने खूब देखी होगी. केक काटना, चेहरे पर केक लगाना और फिर बर्थडे बॉय को बर्थडे बम देना तो अब आम बात हो गई है. लेकिन क्या आपने कभी किसी को बर्थडे पर बेल्ट से मार खाते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसी मस्ती करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हंसी भी आती है और साथ ही यह सवाल भी उठता है कि आखिर मजाक की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं. क्योंकि मस्ती-मजाक में अगर किसी को गंभीर चोट लग जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

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केक काट रहा था बर्थडे बॉय

वीडियो में बर्थडे बॉय केक काटता हुआ नजर आ रहा है. आसपास उसके दोस्त भी मौजूद हैं और माहौल पूरी तरह बर्थडे सेलिब्रेशन वाला दिखाई दे रहा है. केक काटने के बाद दोस्तों की मस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती नजर आती है. इसी दौरान एक दोस्त बेल्ट निकालकर बर्थडे बॉय को मारने लगता है. वह तीन बार उसे बेल्ट मारता है बर्थडे बॉय हंसकर टाल देता है लेकिन जैसे ही उसका दोस्त और बेल्ट मारने आता है, बर्थडे बॉय खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पूरे नजारे को देखते नजर आते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि दोस्त इसे मजाक और मस्ती के तौर पर कर रहे थे, लेकिन बेल्ट से मारना किसी भी हालत में हल्की मस्ती नहीं कही जा सकती.

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 यूजर्स बोले- मस्ती अपनी जगह, मारपीट नहीं

वीडियो सामने आने के बाद लोग बर्थडे बॉय के दोस्तों के इस अंदाज पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स मजेदार अंदाज में लिख रहे हैं, भाई का बर्थडे था या ट्रेनिंग चल रही थी?, केक काटने गया था, बेल्ट खा आया, बर्थडे बम तो सुना था, ये कौन सा नया ट्रेंड है? वहीं कुछ लोगों ने गंभीर बात भी कही. एक यूजर ने लिखा, मस्ती में भी इतना मत करो कि चोट लग जाए. दूसरे ने कहा, अगर कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? एक और यूजर ने लिखा, दोस्तों के साथ मजाक ठीक है, लेकिन किसी को मारना मजाक नहीं है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 24 Sep 2026 02:35 PM (IST)
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