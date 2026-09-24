केक काट रहे बर्थडे बॉय को दोस्त ने बेल्ट से कूटा- वीडियो वायरल

बर्थडे पर दोस्तों की मस्ती तो आपने खूब देखी होगी. केक काटना, चेहरे पर केक लगाना और फिर बर्थडे बॉय को बर्थडे बम देना तो अब आम बात हो गई है. लेकिन क्या आपने कभी किसी को बर्थडे पर बेल्ट से मार खाते हुए देखा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसी मस्ती करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हंसी भी आती है और साथ ही यह सवाल भी उठता है कि आखिर मजाक की भी कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं. क्योंकि मस्ती-मजाक में अगर किसी को गंभीर चोट लग जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

केक काट रहा था बर्थडे बॉय

वीडियो में बर्थडे बॉय केक काटता हुआ नजर आ रहा है. आसपास उसके दोस्त भी मौजूद हैं और माहौल पूरी तरह बर्थडे सेलिब्रेशन वाला दिखाई दे रहा है. केक काटने के बाद दोस्तों की मस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती नजर आती है. इसी दौरान एक दोस्त बेल्ट निकालकर बर्थडे बॉय को मारने लगता है. वह तीन बार उसे बेल्ट मारता है बर्थडे बॉय हंसकर टाल देता है लेकिन जैसे ही उसका दोस्त और बेल्ट मारने आता है, बर्थडे बॉय खुद को बचाने की कोशिश करता दिखाई देता है, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पूरे नजारे को देखते नजर आते हैं. वीडियो देखकर लगता है कि दोस्त इसे मजाक और मस्ती के तौर पर कर रहे थे, लेकिन बेल्ट से मारना किसी भी हालत में हल्की मस्ती नहीं कही जा सकती.

The boy was celebrating his birthday with his friends, then what happened to him? pic.twitter.com/URB6tzihnP — Dr Priyanka (@Dr_Priyanka0) September 22, 2026

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यूजर्स बोले- मस्ती अपनी जगह, मारपीट नहीं

वीडियो सामने आने के बाद लोग बर्थडे बॉय के दोस्तों के इस अंदाज पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स मजेदार अंदाज में लिख रहे हैं, भाई का बर्थडे था या ट्रेनिंग चल रही थी?, केक काटने गया था, बेल्ट खा आया, बर्थडे बम तो सुना था, ये कौन सा नया ट्रेंड है? वहीं कुछ लोगों ने गंभीर बात भी कही. एक यूजर ने लिखा, मस्ती में भी इतना मत करो कि चोट लग जाए. दूसरे ने कहा, अगर कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? एक और यूजर ने लिखा, दोस्तों के साथ मजाक ठीक है, लेकिन किसी को मारना मजाक नहीं है.

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