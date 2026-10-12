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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाघ के बाड़े में कूदा शख्स, दरिंदे ने पंजों में जकड़ा और फेंक दिया

बाघ के बाड़े में कूदा शख्स, दरिंदे ने पंजों में जकड़ा और फेंक दिया

दरअसल, England के Yorkshire Wildlife Park में मानसिक रूप से परेशान एक व्यक्ति ने टाइगर के बाड़े में छलांग लगा दी. बाड़े में कूदते ही बाघ सीधे उस व्यक्ति की ओर झपटा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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जरा सोचें आप जू में खूंखार टाइगर और शेर का दीदार करने गए हैं और अचानक आपका बैलेंस बिगड़े और आप टाइगर के बाड़े में गिर पड़ें तो? ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में युवक के साथ, जहां युवक जू में टाइगर देखने गया तो था लेकिन बैलेंस बिगड़ने से वो खूंखार टाइगर के बाड़े में जा गिरा. इसके बाद जो हुआ वह काफी दिल दहला देने वाला था. वायरल वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

बाघ के बाड़े में कुदा शख्स और चली गई जान

दरअसल, England के Yorkshire Wildlife Park में मानसिक रूप से परेशान एक व्यक्ति ने टाइगर के बाड़े में छलांग लगा दी. बाड़े में कूदते ही बाघ सीधे उस व्यक्ति की ओर झपटा. पैरामेडिक्स द्वारा उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. यॉर्कशायर वाइल्डलाइफ पार्क में दो Amur tigers हैं. माना जा रहा है कि बाड़े में कूदने वाले व्यक्ति की मौत नर बाघ Altai से जख्मी होने की वजह से हुई है.

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पुलिस ने बंद किया पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया

इस दर्दनाक घटना के बाद जू कर्मचारियों ने बाघ की भी जांच की और चेक किया कि उसे तो कोई चोट नहीं आई है. इसके बाद पूरे वाइल्डलाइफ एरिया को वीकेंड के लिए बंद कर दिया गया. इससे पहले ऐसी ही एक घटना दिल्ली के जू में भी हुई थी जहां एक व्यक्ति गलती से बाघ के बाड़े में गिर गया था जिसके बाद बाघ ने उस पर हमला कर उसकी जान ले ली थी. हालांकि ऐसे मौकों पर कई बार इंसान की डर की वजह से भी मृत्यु हो जाती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाघ एक शिकारी जानवर है और इंसानों को देखकर हड़बड़ी में वह हमला कर सकता है.

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यूजर्स बोले, जू जाएं तो रखें पूरी सावधानी

वीडियो को arunruby नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बेहद दुखद वीडियो है, ऐसे नहीं होना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर तो मेरी धड़कन ही बढ़ गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जू जाएं तो वहां सावधानी रखें अपना ख्याल रखें.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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