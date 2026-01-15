सांप ने काटा तो जैकेट में कोबरा रखकर पहुंच गया अस्पताल, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के होश

आजकल सोशल मीडिया पर कई डेरिंगबाजी वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मथुरा से सामने आया है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे. जहां आमतौर पर सांप के काटने के बाद लोग घबराहट में हॉस्पिटल भागते हैं, वहीं मथुरा से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स को सांप काटने के बाद आदमी ने ऐसा कदम उठा लिया कि डॉक्टर से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक सब दंग रह गए. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह-तरह की रिएक्शन दे रहे हैं.



सांप को जैकेट में भरकर हॉस्पिटल पंहुचा आदमी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल हो रहे वीडियो को @NitinSabrangi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यहां एक ई-रिक्शा चालक को जहरीले सांप ने काट लिया. बताया जा रहा है कि सांप कोई मामूली नहीं, बल्कि कोबरा था. सांप के काटने के बाद रिक्शा चालक इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन काफी देर तक उसका इलाज शुरू नहीं हुआ. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के काटने के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते आदमी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर अपनी परेशानी बता रहा है. तभी किसी ने उससे पूछ लिया सांप कहां है इसके बाद आदमी ने अपनी जैकेट की जिप खोली और अंदर से जिंदा सांप निकालकर दिखा दिया. जैसे कोई जरूरी कागज संभालकर रखा हो, वैसे ही आदमी ने सांप को जैकेट में दबा रखा था, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन आने लगे.





जैकेट में सांप देख सोशल मीडिया पर लोगों के उड़े होश



वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के मजेदार और हैरान कर देने वाले कमेंट्स सामने आने लगे. एक यूजर ने वीडियो देखकर कमेंट किया बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में…सांप काटे, अस्पताल जाओ और सबूत साथ ले जाओ. वहीं दूसरे ने कमेंट किया गजब है, रिक्शावाले को भी पता था कि सबूत मांगा जाएगा, इसलिए आरोपी को भी साथ ले आया. इसके अलावा एक यूजर ने मजाक में लिखा सांप भी सोच रहा होगा, गलत ही बंदे से पंगा ले लिया. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया भाई, इसका तो सांप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. लास्ट में एक यूजर ने कमेंट किया कैसे-कैसे लोग है इस देश में, कोई मगरमच्छ पकड़ता है तो कोई सांप.

