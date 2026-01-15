और घुमाओ ऑफिस की लड़की... मैच देखने गया था कपल, कैमरे ने खोल दी सबके सामने पोल; वीडियो वायरल 

स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच बैठकर मैच देखने का मजा अलग ही होता है, लेकिन आजकल स्टेडियम में कैमरा की नजर हर जगह रहती है. ऐसे में स्टेडियम में कैमरे पर आने के बाद कई बार लोग वायरल होकर फैमस हो जाते हैं तो वहीं कई बार स्टेडियम के कैमरे में लोगों की हरकतें भी कैद हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो स्टेडियम से खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक स्टेडियम में लाइव मैच के दौरान कैमरे ने एक कपल को सबके सामने बेनकाब कर दिया. वायरल हो रहे वीडियो में एक आदमी ऑफिस की लड़की के साथ स्टेडियम में लाइव मैच देखने गया था लेकिन स्टेडियम के कैमरे ने दोनों की सबके सामने पोल खोल दी जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर कपल के मजे ले रहे हैं और तरह-तरह के तंज कस रहे हैं.

मैच देखने गए कपल की कैमरे ने खोली पोल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @YadavAnviRoyal नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेडियम में मैच के दौरान कैमरा अचानक दर्शकों के बीच बैठे एक कपल पर फोकस करता है. वहीं जैसे ही दोनों को एहसास होता है कि वे बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं. महिला कैमरे से नजरें चुराने की कोशिश करती है, वहीं आदमी भी स्टेडियम की कुर्सियों के पीछे खुद को छुपाने लगता है. लेकिन फिर भी कुछ ही सेकेंड में यह सीन पूरे स्टेडियम की स्क्रीन पर आ जाता है और वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं. वहीं कैमरे पर कपल का यह पल सोशल मीडिया पर पहुंचते ही वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार कमेंट करने लगे.

गए थे मैच देखने और पकड़े गए

बहुत बड़े कंपनी के सीईओ है 😂 pic.twitter.com/p3u7ok80ZY — Anvi Yadav (@YadavAnviRoyal) January 14, 2026

यूजर्स बोले, मैच देखने नहीं कांड करने गए थे

कपल का यह वीडियो वायरल होते ही इस पर लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया और लेके घूमो ऑफिस की लड़की. वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत. एक यूजर ने लिखा एकदम से धर लिए गए तो किसी ने कहा धपा हो गए ये तो. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में कैमरा मैन पर भी मजाक कर और कमेंट किया लगता है कैमरामैन को इसी के पैसे मिलते हैं. वहीं किसी ने लिखा मैच देखने नहीं, कांड करने गए थे. एक और यूजर कमेंट करता है अब ये तो फुल स्क्रीन में दिखा दिया स्टेडियम में, अब छिपने से क्या होगा. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है मैच देखने गए थे, करियर का आखिरी ओवर खेल आए.

