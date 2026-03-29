"यूपीएससी है या ड्राइविंग टेस्ट" शख्स को 9 साल और 139 अटेम्प्ट बाद मिला ड्राइविंग लाइसेंस
Driving Test Viral: 139 बार की नाकामी, लाखों का खर्च और फिर भी नहीं टूटा हौसला…इस शख्स ने साबित कर दिया कि अगर जिद सच्ची हो, तो देर से ही सही, जीत पक्की होती है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जो सुनकर लोग हैरान भी हैं और इंस्पायर भी. आमतौर पर लोग ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट 1-2 बार में पास कर लेते हैं, लेकिन एक शख्स ने इसे अपनी जिद बना लिया और तब तक कोशिश करता रहा जब तक कामयाबी नहीं मिल गई. यह कहानी बताती है कि अगर इंसान ठान ले, तो कितनी भी बार गिरकर उठ सकता है. पोलैंड से सामने आई यह खबर अब इंटरनेट पर “हार न मानने” की मिसाल बन चुकी है.
139 बार फेल, फिर भी नहीं मानी हार
Tarnów के एक शख्स ने ड्राइविंग लाइसेंस के थ्योरी टेस्ट को पास करने के लिए कुल 139 बार कोशिश की. यह टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है और इसे पास किए बिना प्रैक्टिकल टेस्ट देने की इजाजत नहीं मिलती. जहां आम लोग 1 से 3 बार में पास हो जाते हैं, वहीं इस शख्स ने 2017 से लगातार कोशिश जारी रखी और आखिरकार सफलता हासिल की.
सही तैयारी ने दिलाई कामयाबी
बताया गया कि शुरुआत में वह केवल डेमो वर्जन से तैयारी कर रहा था, जिसमें सभी सवाल शामिल नहीं थे. इसी वजह से वह बार-बार फेल होता रहा. बाद में जब उसने पूरा और सही स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके नंबर बेहतर होने लगे और आखिरकार वह टेस्ट पास कर गया. इस पूरी प्रक्रिया में उसने करीब 1800 यूरो (लगभग 2 लाख रुपये) भी खर्च कर दिए.
यह भी पढ़ें: "मुझे पाकिस्तान पसंद है" भारत घूमने आए विदेशी टूरिस्ट ने किया दावा तो उठा ले गई पुलिस, वीडियो हुआ वायरल
सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. कुछ लोग उसकी मेहनत और धैर्य की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं कि कोई इतनी बार कैसे फेल हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे “नेवर गिव अप” की सबसे बड़ी मिसाल बताया. हालांकि उसकी असली चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि अब उसे प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा.
यह भी पढ़ें: Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL