किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो

Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video : हिमालय की ऊंचाई और ठंड से भरी घाटियों में अक्सर हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं. ऐसे में मई 2026 के दूसरे हफ्ते में किन्नौर जिले के राकचम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने वाइल्ड लाइफ लवर्स और रिचर्स दोनों को हैरान कर दिया. यहां मौजूद लोगों ने हिमालयन ब्राउन भालू को देखा और उसकी फोटो भी खींची, जो बहुत ही खास और रेयर है. हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अनुसार, यह अभयारण्य में इस भालू की पहली फोटो रिकॉर्डिंग है, जो पिछले लगभग सात सालों में हुई है. वहीं अब इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां और किसने देखा भालू?

इस अनोखी घटना को ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष कुमार ठाकुर और उनके वन विभाग के सहयोगी, वन्यजीव विशेषज्ञ और नेचर लवर गैरी भाट्टी, शोधकर्ता डॉ. विश्वरूप सातपति और डॉ. राहुल डे मंडल ने देखा. वन विभाग के अनुसार, यह टीम बर्ड काउंट 2026 के तहत वन्यजीव सर्वेक्षण कर रही थी, तभी अचानक यह भालू उनके सामने आ गया. वहीं गैरी भाट्टी ने सोशल मीडिया पर इस को अपने करियर की सबसे खास घटनाओं में से एक बताया.

हिमालयन ब्राउन भालू क्या है?

हिमालयन ब्राउन भालू का वैज्ञानिक नाम Ursus arctos isabellinus है. यह भालू 2,500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है. भारत में मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है. इसका वजन लगभग 135 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है. यह भालू अकेला रहने वाला और शाकाहारी है. इसका भोजन पौधे, जामुन, जड़ें और कीड़े होते हैं. भारत में इसे Critically Endangered कैटेगरी में रखा गया है, जो खोने के सबसे करीब होती है. इसके अलावा, इसे वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की अनुसूची , में शामिल किया गया है.

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सोशल मीडिया पर वायरल

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी कन्सर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स अशोक नेगी ने बताया कि इस अभयारण्य में भालू की आखिरी फोटो 2016-17 में वन अधिकारी गोपाल नेगी ने ली थी. इस नए रिकॉर्ड का मतलब है कि यह अभयारण्य में भालू की दूसरी फोटो है.इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र की प्रकृति और वन्य जीवन अच्छी स्थिति में हैं. वही अगर किसी इलाके में शिकार के शीर्ष प्राणी (apex species) मौजूद हों, तो यह बताता है कि इस इलाके का जंगल ठीक तरह से काम कर रहा है.

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