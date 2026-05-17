हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगKinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video: किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो

Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video: किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो

Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video :यहां मौजूद लोगों ने हिमालयन ब्राउन भालू को देखा और उसकी फोटो भी खींची, जो बहुत ही खास और रेयर है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 May 2026 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video : हिमालय की ऊंचाई और ठंड से भरी घाटियों में अक्सर हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं. ऐसे में मई 2026 के दूसरे हफ्ते में किन्नौर जिले के राकचम-चिटकुल वन्यजीव अभयारण्य में कुछ ऐसा हुआ जिसने वाइल्ड लाइफ लवर्स और रिचर्स दोनों को हैरान कर दिया. यहां मौजूद लोगों ने हिमालयन ब्राउन भालू को देखा और उसकी फोटो भी खींची, जो बहुत ही खास और रेयर है. हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के अनुसार, यह अभयारण्य में इस भालू की पहली फोटो रिकॉर्डिंग है, जो पिछले लगभग सात सालों में हुई है. वहीं अब इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

कहां और किसने देखा भालू?

इस अनोखी घटना को ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर संतोष कुमार ठाकुर और उनके वन विभाग के सहयोगी,  वन्यजीव विशेषज्ञ और नेचर लवर गैरी भाट्टी, शोधकर्ता डॉ. विश्वरूप सातपति और डॉ. राहुल डे मंडल ने देखा. वन विभाग के अनुसार, यह टीम बर्ड काउंट 2026 के तहत वन्यजीव सर्वेक्षण कर रही थी, तभी अचानक यह भालू उनके सामने आ गया. वहीं गैरी भाट्टी ने सोशल मीडिया पर इस को अपने करियर की सबसे खास घटनाओं में से एक बताया. 

 हिमालयन ब्राउन भालू क्या है?

हिमालयन ब्राउन भालू का वैज्ञानिक नाम Ursus arctos isabellinus है. यह भालू 2,500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहता है. भारत में मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है. इसका वजन लगभग 135 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है. यह भालू अकेला रहने वाला और शाकाहारी है. इसका भोजन पौधे, जामुन, जड़ें और कीड़े होते हैं. भारत में इसे Critically Endangered कैटेगरी में रखा गया है, जो खोने के सबसे करीब होती है. इसके अलावा, इसे वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की अनुसूची ,  में शामिल किया गया है. 

यह भी पढ़ें - Video: टॉयलेट फ्लश किया और बाहर आ गया सांप! छुट्टियां मनाने गए दोस्तों की हालत हुई खराब, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल 

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी कन्सर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स अशोक नेगी ने बताया कि इस अभयारण्य में भालू की आखिरी फोटो 2016-17 में वन अधिकारी गोपाल नेगी ने ली थी. इस नए रिकॉर्ड का मतलब है कि यह अभयारण्य में भालू की दूसरी फोटो है.इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र की प्रकृति और वन्य जीवन अच्छी स्थिति में हैं. वही अगर किसी इलाके में शिकार के शीर्ष प्राणी (apex species) मौजूद हों, तो यह बताता है कि इस इलाके का जंगल ठीक तरह से काम कर रहा है. 

यह भी पढ़ें - Class 10 Result Viral Video: 10वीं में 55% नंबर से पास हुआ बेटा तो मां-बाप ने केक काटकर किया सेलीब्रेट, खुश हो गया इंटरनेट

Published at : 17 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Kinnaur Wildlife Sanctuary Himalayan Brown Bear Viral Video Bird Count 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Kinnaur Himalayan Brown Bear Viral Video: किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो
किन्नौर में जंगलों में दिखा हिमालयन ब्राउन भालू, सात साल बाद लोगों की मिली झलक, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
विश्वयुद्ध हुआ तो यहीं छिपेंगे, भारत की फैन हुई गौरी मैम, बोली- सबसे सुरक्षित देश, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
MBA छोड़ो, मैगी बेचो! पहाड़ों में युवक की कमाई सुन हैरान रह गए यूजर्स, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
PM मोदी के ‘ईंधन बचत’ संदेश से प्रेरित हुआ दूल्हा, बैलगाड़ी पर लेकर निकला बारात, वीडियो वायरल
PM मोदी के ‘ईंधन बचत’ संदेश से प्रेरित हुआ दूल्हा, बैलगाड़ी पर लेकर निकला बारात, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार... इस राज्य के CM ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान
तीसरे बच्चे पर 30 हजार, चौथे पर 40 हजार... इस राज्य के CM ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
विश्व
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
शिक्षा
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
UPSC प्रीलिम्स 2026: परीक्षा हॉल के नियम और जरूरी अपडेट, जो हर छात्र को जानने चाहिए
ऑटो
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
कितनी कीमत पर लॉन्च की जाएगी Toyota Fortuner Hybrid? जानिए फीचर्स और लॉन्चिंग डिटेल्स
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget