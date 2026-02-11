क्रिकेट के मैदान पर आमतौर पर मैन ऑफ द मैच को चमचमाती ट्रॉफी, नकद इनाम या स्मृति चिन्ह दिया जाता है, लेकिन इस बार जो नजारा देखने को मिला उसने हर किसी को चौंका दिया. महुआरी प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने खिलाड़ी को पुरस्कार के तौर पर ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक जिंदा देसी मुर्गा थमा दिया गया. यह अनोखा सम्मान समारोह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और लोग इसे देसी अंदाज का क्रिकेट अवॉर्ड बता रहे हैं. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मैदान पर दिखा देसी रंग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आयोजन स्थल पर मैन ऑफ द मैच बने खिलाड़ी को आयोजकों ने एक बड़ा बैनर दिया है, जिस पर महुआरी प्रीमियर लीग का नाम लिखा है. उसी दौरान खिलाड़ी के हाथ में देसी मुर्गा थमाया गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. मंच पर खड़े आयोजक और खिलाड़ी मुस्कुराते नजर आए, जिससे साफ है कि यह पूरी तरह स्थानीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा सम्मान था.

क्यों दिया गया देसी मुर्गा

दावेदारों का मानना है कि स्थानीय खेल आयोजनों में देसी पहचान और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है. इसी सोच के तहत मैन ऑफ द मैच को देसी मुर्गा देकर सम्मानित किया गया. यह न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए यादगार बना, बल्कि दर्शकों के बीच भी खास चर्चा का विषय बन गया. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ऐसे पुरस्कार क्रिकेट को जमीन से जोड़ते हैं और खेल में अपनापन लाते हैं.

सोशल मीडिया पर छाया मामला

इस अनोखे पुरस्कार की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आईं, वैसे ही लोगों के रिएक्शन आने लगे. कुछ यूजर्स ने इसे देसी क्रिकेट का असली मजा बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब मैन ऑफ द मैच को सीधा दावत मिल गई. कई लोगों ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि हर पुरस्कार चमकदार ट्रॉफी ही नहीं होना चाहिए. वीडियो को pd_vlog52 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

