इंसान है या मोटर! रोज 7-8 लीटर इंजन ऑयल पी जाता है ये शख्स फिर भी एक दम स्वस्थ- वीडियो देख डॉक्टर्स भी हैरान
वीडियो की शुरुआत में कुमार दिखाई देते हैं. उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखा है. उनकी दिनचर्या अनोखी है. सुबह से शाम तक वे केवल इंजन ऑयल पीते हैं
शिवमोग्गा के ऑयल कुमार ने दुनिया को हक्का-बक्का कर दिया है. पिछले 33 सालों से बिना भोजन के जी रहे हैं और उनका दैनिक आहार 7-8 लीटर इंजन ऑयल और चाय है. डॉक्टर और वैज्ञानिक इस अनोखी जीवनशैली को समझने में असमर्थ हैं. कुमार का कहना है कि यह सब भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से ही संभव है. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग हैरानी से देख रहे हैं कि कैसे कोई इंसान बिना भोजन के स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है.
रोज 7-8 लीटर इंजन ऑयल पीता है ये शख्स
वीडियो की शुरुआत में कुमार दिखाई देते हैं. उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखा है. उनकी दिनचर्या अनोखी है. सुबह से शाम तक वे केवल इंजन ऑयल पीते हैं और कभी-कभार चाय का सेवन करते हैं. डॉक्टरों ने कई बार उनकी जांच की. पर किसी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं मिली. वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने में असमर्थ हैं. कई लोग इसे चिकित्सा चमत्कार मान रहे हैं. कुमार का मानना है कि यह जीवनशैली भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से संभव हुई है. उनका कहना है कि आस्था और भक्ति ने उन्हें ये शक्ति दी है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है.
खाने को दिया खाना तो साफ इंकार कर गया शख्स
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब ऑयल कुमार को खाने के लिए इंसानों वाला खाना दिया गया तो उन्होंने इसे लेने से साफ मना कर दिया. कुमार हमेशा इंजन ऑयल ही पीते हैं और इसी पर जिंदा हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स का भी माथा ठनक गया है. अब लोग इस चमत्कार को देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स जता रहे हैरानी
वीडियो को avalakki_pavalakki नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कौनसी ब्रांड का इंजन ऑयल है ये. एक और यूजर ने लिखा...ये सब रील और कंटेंट के लिए तो नहीं किया गया? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरा तो सिर घुमने लग गया, ये क्या क्या देखना पड़ रहा है.
