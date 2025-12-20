सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और कन्फ्यूज भी. वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक की टंकी में पहले थोड़ा सा पानी डालता है. इसके बाद वह एक छोटा सा कैप्सूल निकालकर टंकी में डाल देता है. कुछ ही सेकेंड में वह दावा करता है कि बाइक की टंकी पेट्रोल से फुल हो गई है. इसके बाद वह बाइक स्टार्ट करता है और आराम से वहां से निकल जाता है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि यह कैप्सूल पेट्रोल बना देता है और इससे दुबई के शेखों का धंधा बंद हो जाएगा. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है.

शख्स ने पेट्रोल कैप्सूल डालकर दौड़ाई बाइक

वायरल वीडियो में दिखाया गया यह दावा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही सवालों के घेरे में भी है. वीडियो देखने के बाद कई लोग सोचने लगे हैं कि क्या वाकई पानी और एक छोटे से कैप्सूल से पेट्रोल बनाया जा सकता है. कुछ यूजर्स इसे पेट्रोल माफिया के लिए खतरा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भविष्य की तकनीक कहकर शेयर कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई इससे काफी अलग है.

एआई बताया जा रहा वीडियो

जानकारों और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई भी कैप्सूल मौजूद नहीं है जो पानी को पेट्रोल में बदल दे. पेट्रोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसे रिफाइनरी में कच्चे तेल से लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है. किसी छोटे कैप्सूल से बाइक की टंकी में पेट्रोल बन जाना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है. इसलिए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो पूरी तरह से एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है.

यूजर्स बोले, एआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है

वीडियो को Raja traveller नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पेट्रोल पंप मालिकों की धड़कन बढ़ गई होगी. एक और यूजर ने लिखा....ये वीडियो पूरी तरह से एआई तकनीक के इस्तेमाल से बना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एआई वीडियो से लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

