अमेरिका सदमे में है! शख्स ने अलेक्सा से करवा दिया रॉकेट लॉन्च, यूजर्स के भी छूटे छक्के- वीडियो वायरल

अमेरिका सदमे में है! शख्स ने अलेक्सा से करवा दिया रॉकेट लॉन्च, यूजर्स के भी छूटे छक्के- वीडियो वायरल

शख्स ने अलेक्सा को कमांड दी  “Alexa, launch the rocket!” और अगले ही पल जो हुआ, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. अलेक्सा की आवाज सुनते ही वह छोटा रॉकेट सच में लॉन्च हो जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Oct 2025 04:21 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो ऐसा वायरल हो जाता है जो देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों को हैरान भी कर दिया और हंसी से लोटपोट भी कर दिया. दरअसल, इस वीडियो में एक शख्स ने अपने घर की छत या आंगन पर एक ऐसा सेटअप लगाया हुआ है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है. सामने रखा है एक स्मार्ट स्पीकर, अलेक्सा और उसके पास ही ईंटों पर टिकाकर बनाया गया एक छोटा सा रॉकेट. फिर क्या था, शख्स ने अलेक्सा को कमांड दी  “Alexa, launch the rocket!” और अगले ही पल जो हुआ, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. अलेक्सा की आवाज सुनते ही वह छोटा रॉकेट सच में लॉन्च हो जाता है.

छत पर शख्स ने लगाया पूरा सेटअप और एक कमांड पर लॉन्च हुआ रॉकेट

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात का वक्त है. जमीन पर कुछ तारें फैली हैं, ईंटों पर मोबाइल और रॉकेट जैसी कोई चीज रखी है, और पास ही स्मार्ट स्पीकर अलेक्सा जल रही है. शख्स उत्साहित होकर कैमरे की ओर कहता है ..“अब देखो, फिर वह अलेक्सा को कमांड देता है, “Alexa, launch the rocket.” जैसे ही अलेक्सा जवाब देती है  “Launching rocket in 3...2...1...” उसी पल छोटा रॉकेट जल उठता है और कुछ फीट हवा में उड़ जाता है.

 
 
 
 
 
कैसे संभव हो पाया ऐसा?

लोगों को हैरानी इस बात की है कि शख्स ने आखिर यह सेटअप बनाया कैसे. कई टेक एक्सपर्ट्स ने वीडियो देखकर कमेंट्स में अनुमान लगाया है कि इसमें माइक्रोकंट्रोलर या वॉयस-सेंसर आधारित सिस्टम लगाया गया है, जो अलेक्सा की कमांड से रॉकेट के सर्किट को ट्रिगर करता है. यानी जब अलेक्सा “launch” कमांड सुनती है, तो सिस्टम बिजली का सिग्नल भेजकर फ्यूज को एक्टिव करता है, जिससे रॉकेट उड़ जाता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज और हजारों शेयर आ चुके हैं. इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और एक्स (ट्विटर) पर इसे मजेदार कैप्शन के साथ पोस्ट किया जा रहा है. कुछ यूजर्स इसे “इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी” का बेस्ट उदाहरण बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे “घर बैठे स्पेस मिशन” कहा है. एक यूजर ने लिखा...ये वीडियो देखकर तो अमेरिका भी सदमे में आ गया होगा. वीडियो को pro_admin2 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 25 Oct 2025 04:21 PM (IST)
