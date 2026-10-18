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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदीपावली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का बढ़ेगा बोनस और DA!

दीपावली से पहले योगी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का बढ़ेगा बोनस और DA!

दीपावली से पहले योगी सरकार यूपी के 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 3,400 से 7,000 रुपये तक बोनस दे सकती है. DA-DR में 3% बढ़ोतरी और 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की भी उम्मीद है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 18 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. 12 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को बोनस मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी 3 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है तो त्योहार के मौके पर कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे आएंगे. हालांकि, इन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी होने का इंतजार है.

राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की तैयारी की खबर है. अनुमान के मुताबिक, कर्मचारियों को 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बोनस मिल सकता है. बोनस की रकम कर्मचारियों के वेतन और तय नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

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महानवमी और दशहरा के बाद इस संबंध में आदेश जारी होने के आसार हैं. अगर समय पर आदेश जारी होता है तो कर्मचारियों को त्योहार से पहले इसका फायदा मिल सकता है.

नवंबर की सैलरी में बढ़ सकता है DA

बोनस के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है. राज्य कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी इजाफा हो सकता है. वहीं, पेंशन पाने वाले लोगों को महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की संभावना है.

अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो नवंबर में मिलने वाली सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़ सकता है. इससे कर्मचारियों की हर महीने मिलने वाली सैलरी में भी इजाफा होगा. हालांकि, बढ़ा हुआ DA किस महीने से लागू होगा और एरियर मिलेगा या नहीं, यह आधिकारिक आदेश के बाद ही साफ होगा.

4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को भी राहत की उम्मीद

सरकारी कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के करीब 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है. इससे अलग-अलग विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिल सकती है.

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दीपावली से पहले बोनस, DA और वेतन बढ़ोतरी से जुड़े फैसले लागू होते हैं तो लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा. फिलहाल सभी की नजर सरकार के आधिकारिक ऐलान पर है.

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Published at : 18 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Yogi Government UP NEWS
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