हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स पहाड़ी ट्रैक पर खड़ा है और सेकड़ों फीट नीचे गहरी खाई है जहां झरना बह रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 29 Sep 2025 07:19 PM (IST)
छलांगे तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन क्या कभी आपने मौत की छलांग देखी है? जी हां, ऐसी छलांग जिसे लगाने वाले को मौत आए या ना आए देखने वालों के कलेजे जरूर कांप जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें आप देखेंगे कि एक शख्स ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल में एक ट्रैक पर खड़ा होकर सेकड़ों फीट गहरी खाई में छलांग लगा देता है. ये नजारा इतना ज्यादा डरा देने वाला है कि देखने वालों की रूह कांप गई.

शख्स ने सेकड़ों फीट की ऊंचाई से खाई में लगाई छलांग

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स पहाड़ी ट्रैक पर खड़ा है और सेकड़ों फीट नीचे गहरी खाई है जहां झरना बह रहा है. गहराई इतनी ज्यादा है कि जब शख्स उसमें पत्थर फैंकता है तो पत्थर का पता तक नहीं चलता. इसके बाद शख्स कूदने से पहले जोर जोर से चीखकर खुद को इसके लिए तैयार करता है. सांसें फूलती हैं, कदम डगमगाते हैं लेकिन मन छलांग लगाने को आतुर है. शख्स जैसे ही छलांग लगाता है वैसे ही वीडियो देखने वालों की नसों में दौड़ रहा खून मानों ठंडा पड़ जाता है.

 
 
 
 
 
भयावह था पूरा मंजर

शख्स जैसे ही छलांग लगाता है वैसे ही जंगल का माहौल बदल जाता है, मंजर भयावह हो जाता है. ऐसा लगता है मानों छलांग लगाने वाले को खाई ने अपने अंदर निगल लिया हो. मंजर बेहद डरावना है जिसे देखते ही यूजर्स ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. लेकिन कई लोग शख्स के जोश और हिम्मत की तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की छलांग लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है.

यूजर्स की कांप उठी रूह

वीडियो को lostmtns नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....ओह माय गॉड. क्या छलांग लगाने वाला ये शख्स जिंदा है? एक और यूजर ने लिखा...जिसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती वही ऐसे काम करता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये केवल पागलपन है, दोस्त इससे आगे भी दुनिया है.

Published at : 29 Sep 2025 07:19 PM (IST)
Embed widget