ये कैसा चोर है... दुकान की महंगी चीजें छोड़ चोरी की तो बस रोटी? वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल

सोशल मीडिया पर हर दिन कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो हमें हंसाते हैं, कुछ चौंकाते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक इमोशनल कर देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है, जो पाकिस्तान से जुड़ा बताया जा रहा है. इस वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गरीबी इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकती है.

यह वीडियो सिर्फ एक चोरी की घटना नहीं है, बल्कि यह किसी देश की आर्थिक हालत और एक भूखे इंसान की मजबूरी की कहानी कहता है. वीडियो देखने के बाद लोग इमोशनल हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी एक छोटी सी दुकान में आता है. दुकान में कई महंगी चीजें रखी हुई होती हैं. उस समय दुकानदार खाना खा रहा होता है. वह आदमी दुकानदार से कुछ सामान मांगता है. ग्राहक की बात सुनकर दुकानदार अपना खाना छोड़ देता है और अंदर सामान लाने चला जाता है. इसी दौरान वह आदमी दुकान में रखी चीजों को देखता है, लेकिन वह न तो मोबाइल उठाता है और न ही कोई महंगी वस्तु, वह चुपचाप सिर्फ एक रोटी उठाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है.



दुकानदार को हुआ शक

जब दुकानदार वापस आता है तो उसे उस आदमी की हरकतों पर शक हो जाता है. वह उससे सवाल करता है और गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देता है. इसके बाद दुकानदार उसकी जेब की तलाशी लेता है. जैसे ही जेब से रोटी निकलती है, वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है. वह आदमी रोते हुए रोटी दिखाता है. उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, मानो वह अपनी मजबूरी बयां कर रहा हो.



इमोशनल कर देने वाला पल

इसके बाद दुकानदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है. वह उस आदमी को रोटी वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति रोते हुए रोटी लेने से मना कर देता है. यह सीन इतना इमोशनल होता है कि वीडियो देखने वाला हर इंसान भावनाओं से भर जाता है. यह वीडियो दिखाता है कि वह आदमी कोई पेशेवर चोर नहीं था, बल्कि भूख से मजबूर एक इंसान था, जिसे सिर्फ दो वक्त की रोटी चाहिए थी.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nehraji779 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो सामने आते ही हजारों लोगों ने इसे देखा और इस पर इमोशनल प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा ये कैसा चोर है, जिसने दुकान की सारी महंगी चीजें छोड़कर सिर्फ रोटी चुराई. तो किसी ने कहा यह वीडियो बताता है कि भूख इंसान को कितना मजबूर कर सकती है. कई लोग इस वीडियो को पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं और इसे बेहद दुखद बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें : हल्क और आयरनमैन राजनीति में उतरे तो थानोस ने ज्वाइन की कांग्रेस, इंटरनेट पर तगड़ा बवाल