हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनThe Raja Saab Review: इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की साख पर बट्टा लगाती है ये फिल्म, बकवास से भी बकवास

The Raja Saab Review: इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास की साख पर बट्टा लगाती है ये फिल्म, बकवास से भी बकवास

The Raja Saab Review: प्रभास की फिल्म द राजा साब आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अगर इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले इसका रिव्यू जरुर पढ़ लें.

By : अमित भाटिया | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Jan 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

कुछ दिन पहले संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म स्पिरिट के अनाउंसमेंट में प्रभास को India's biggest superstar' कहा था. भले वो वांगा की पर्सनल सोच थी लेकिन प्रभास को इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और इतनी खराब फिल्म करने से बचना चाहिए. इस फिल्म में संजय दत्त सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं अगर वो मुझे हिप्नोटाइज भी कर देते तो भी मैं नहीं कह पाता कि ये अच्छी फिल्म है, प्रभास को रेबल स्टार कहा जाता है. उन्हें ऐसी फिल्मों के खिलाफ रिबेल कर देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा.

कहानी

प्रभास यानी राजू अपनी दादी के साथ रहते हैं जिन्हें भूलने की बीमारी है, और वो अपने पति यानि राजू के दादा को ढूंढ रही हैं. राजू भी उन्हें ढूंढ रहा है, और आप कहानी ढूंढ रहे है जो मिल नहीं और न मिलेगी.

कैसी है फिल्म

इसे खराब फिल्म कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब है. मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं में, इस फिल्म में जब ये डायलॉग आता है तो आप भी यही सोचते हैं. एक जगह डायलॉग आता है, मास्टरपीस आइडिया, बाहर जाने का रास्ता वो देखो. शायद मेकर्स भी जानते थे कि लोग ऐसा सोचेंगे इसलिए इतने रिलेटेबल डायलॉग रखे गए. एक जगह दादी कहती हैं मुझमें और शक्ति नहीं है और मुसीबत नहीं झेल सकती में. आप भी यही महसूस करते हैं, फर्स्ट हाफ में इतने स्लो मो शॉट्स हैं कि आप इरिटेट हो जाते हो. सेकेंड हाफ की शुरुआत में समझ नहीं आता चल क्या रहा है. फिल्म का सिर पैर, हाथ, नाखून कुछ नहीं हैं ,कई जगह ग्रीन स्क्रीन दिख जाती है. vfx हद से ज्यादा खराब हैं, गाने पहले से परेशान दर्शक को और गुस्सा दिलाते हैं. कुल मिलाकर ये फिल्म 3 घंटे 3 मिनट तक आपको टॉर्चर करती है और जमकर टॉर्चर करती है.

एक्टिंग

प्रभास को ऐसी फिल्म अब नहीं करनी चाहिए. यहां पहले लगा उनमें एनर्जी है लेकिन उनकी एनर्जी का गलता इस्तेमाल हुआ. उन्हें बिल्कुल कार्टून बना दिया गया कई जगह, संजय दत्त को अब ऐसे रोल नहीं करने चाहिए, उन्होंने ओवरएक्टिंग कमल तरीके से की है, बाकी किसी की एक्टिंग ऐसी नहीं कि बात भी की जाए.

राइटिंग और डायरेक्शन

मारुति ने कहा था कि फिल्म अच्छी न लगे तो मेरे घर आ जाना और अपने घर का एड्रेस भी दिया था. अब डर है कि फैंस कहीं गुस्सा निकलने पहुंच न जाएं, उनको सोचना चाहिए उन्होंने ऐसा पाप क्यों किया.

कुल मिलकर ये फिल्म न देखें

रेटिंग - 1 स्टार

Published at : 09 Jan 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Prabhas The Raja Saab
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
ABP Premium

वीडियोज

कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
EPFO Wage Limit में बड़ा बदलाव | Budget 2026 से पहले | Employees के लिए खुशखबरी | Paisa Live
Land For Job Case में Lalu Family पर Court ने कहा, पूरा परिवार जमीन के बदले नौकरी में शामिल
Amit Shah के खिलाफ धरने पर बैठे TMC सांसद, पुलिस ने खींचकर बस में बैठाया । Bengal ED Raid

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
महाराष्ट्र के इन इलाकों में दिन की छुट्टी का ऐलान, केंद्र सरकार के ऑफिस और बैंक भी रहेंगे बंद, जानें- क्यों?
दिल्ली NCR
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
साकेत कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर स्टाफ मेंबर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद, ये है वजह!
इंडिया
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरोप तय
क्रिकेट
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
0,0,0,0,0,0...आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, इस गेंदबाज ने नहीं बनने दिया एक भी, क्रिकेट जगत हैरान
टेलीविजन
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी जावेद ने बटोरी लाइमलाइट
करण कुंद्रा- तेजस्वी प्रकाश से लेकर निया शर्मा तक इवेंट में हुए स्पॉट, उर्फी ने लूटी महफिल
जनरल नॉलेज
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
किन 21 देशों में ट्रैवल पर ट्रंप ने लगाई रोक, क्या किसी भी देश को इस लिस्ट में डाल सकता है USA?
हेल्थ
Cardiac Health: ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ECG की नॉर्मल रिपोर्ट के भरोसे बैठे हैं तो हो जाएं सावधान, ध्यान नहीं दिया तो कभी भी आ सकती है मौत
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget